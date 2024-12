Jogador da seleção, Richarlison anuncia que será pai pela primeira vez

Richarlison compartilhou que está esperando primeiro filho com a namorada, Amanda Araújo; o casal está junto desde julho do ano passado

O jogador de futebol Richarlison está prestes a se tornar papai pela primeira vez! O jogador de futebol e a namorada, Amanda Araujo, de 21 anos, anunciaram nesta terça-feira, 10, a novidade em suas redes sociais com um post em conjunto.

Nas fotos do casal, que mora junto em Londres há alguns meses, apareceram segurando um chinelinho verde e amarelo. "Agora somos três", escreveram os dois em uma publicação compartilhada. A influenciadora também compartilhou fotos com o ultrassom em mãos. "Uma de mim é fofo, mas dois...", escreveu ela em inglês em seu Instagram fechado para fãs.

As fotos publicadas pelo jogador repercutiram nas redes sociais, e fãs aproveitaram para deixar mensagens de carinho pela novidade. "Pombinho na área, parabéns casal", escreveu um internauta. "Toda felicidades pra vcs, muita luz", disse outro. "Eu sabiaaa hahaha", disse outro.

Neymar Jr., companheiro de Richarlison na seleção brasileira, também comentou na publicação com emojis de coração, demonstrando felicidade pelo amigo. Para quem não sabe ou não lembra, o atleta, atualmente, defende as cores do Tottenham Hotspur, da Inglaterra. E na seleção brasileira, foi o camisa 9 na última Copa do Mundo.

Saiba quem é a namorada do craque

O atleta vive um romance com a influenciadora digital e ex-estudante de direito, Amanda Araújo. Os dois apareceram abraçados e trocando carinhos em novas fotos. O namoro deles foi assumido em janeiro de 2024, mas eles quase não aparecem juntos publicamente para manter a discrição da relação. Em seu Instagram, ela mostra fotos de suas viagens, passeios e de sua boa forma com looks estilosos.