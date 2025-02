Alexandre Pato encanta com foto rara ao lado do filho com Rebeca Abravanel

Tal pai, tal filho! Alexandre Pato encantou os fãs ao publicar foto rara com Benjamin, seu primogênito com Rebeca Abravanel

Na manhã desta quinta-feira, 20, Alexandre Pato agitou as redes sociais ao compartilar uma foto rara com o filho , Benjamin, fruto do casamento com Rebeca Abravanel. Discreto, o papai coruja costuma exibir poucas fotos do pequeno na web.

"Tudo igual", escreveu o ex-jogador de futebol na legenda da publicação. Na imagem compartilhada, pai e filho surgiram atrás do volante, brincando de pilotar enquanto o carro estava parado.

E nos comentários, a tia do pequeno e cunhada de Pato, Patricia Abravanel, aproveitou para declarar a admiração por Benjamin. "Num guento", escreveu a apresentadora.

Vale lembrar que Benjamin é o primogênito de Alexandre Pato com Rebeca Abravanel. O menino veio ao mundo em 12 de janeiro do ano passado, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pato (@pato)

Primeiro corte de cabelo

Alerta fofura! Em janeiro deste ano, Rebeca Abravanel encantou os seguidores ao registrar um momento especial: o primeiro corte de cabelo de seu filho, Benjamin. De férias em Natal, no Rio Grande do Norte, o pequeno, que completou 1 ano no dia 12 do mesmo mês, contou com a presença da mamãe e do pai, Alexandre Pato, nesse marco.

No vídeo compartilhado pela apresentadora, Rebeca aparece segurando o filho no colo, enquanto Pato ajuda a entreter o pequeno com músicas e desenhos animados."Feliz em fazer o primeiro corte dele, amor", comentou o cabelereiro Anilson Carlos na publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelo pequeno e brincaram sobre a presença do famoso hair stylist do avô de Benjamin, o apresentador Silvio Santos (1930 - 2024). "Parece muito com o papai dele", apontou uma seguidora. "Os cachinhos mais fofos do mundo", elogiou outra. "E o JASSA??? O MESMO DO VOVÔ", brincou mais uma. Assista!

