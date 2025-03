Adriana Sant'Anna mostra antes e depois ao passar por jejum intermitente

A ex-BBB Adriana Sant'Anna aparece em suas redes sociais para mostrar a transformação em sua silhueta após passar por um jejum intermitente

A empresária e ex-BBB Adriana Sant'Anna, de 34 anos, compartilhou em suas redes sociais as mudanças em seu corpo após adotar o jejum intermitente. No vídeo, ela falou sobre a fase em que atingiu o maior peso de sua vida. Logo depois, ela apareceu com a mesma roupa, destacando uma barriga mais tonificada.

"Estou aqui falando para o Rodrigo que nunca estive tão gorda na minha vida. Claro que vocês não vão achar que eu estou gorda, mas eu sei que eu posso ficar melhor" , falou Adriana, ao se referir ao marido, o ex-BBB Rodrigão.

De acordo com Adriana, o jejum intermitente passou a fazer parte de sua rotina desde então. Casada com Rodrigão desde 2015, ela é mãe de dois filhos, Rodrigo e Linda. A família reside nos Estados Unidos.

Confira o vídeo:

Adriana Sant'Anna descobre doença

Em suas redes sociais, Adriana Sant'Anna é adepta de uma dieta bem regrada sem glúten e sem lactose, já que tem intolerância. Porém, ao dar uma escapadinha, Adriana teve uma reação alérgica e descobriu outra doença ao procurar um médico. Ela descobriu que tem resistência à histamina.

"Como se não bastassem as intolerâncias que tenho, de repente foi descoberto uma resistência à histamina em mim . É uma minoria da minoria que tem isso. Têm as questões de rico em um corpo de pobre. Por eu ter uma disciplina muito grande na minha alimentação, não fazia sentido quando, às vezes, eu comia um pedacinho de croissant, começar a pipocar o meu rosto. Eu não como porcaria, mas às vezes, ia a um hotel e comia um pedacinho de croissant", disse.

