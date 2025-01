Rebeca Abravanel e Alexandre Pato encantam ao exibir primeiro corte de cabelo do filho

Rebeca Abravanel movimentou as redes sociais ao compartilhar registro do primeiro corte de cabelo de seu filho com Alexandre Pato; assista ao vídeo

Alerta fofura! Nesta sexta-feira, 3, Rebeca Abravanel encantou os seguidores ao registrar um momento especial: o primeiro corte de cabelo de seu filho, Benjamin. De férias em Natal, no Rio Grande do Norte, o pequeno, que completará 1 ano no próximo dia 13, contou com a presença da mamãe e do pai, Alexandre Pato, nesse marco.

No vídeo compartilhado no Instagram da apresentadora, Rebeca aparece segurando o filho no colo, enquanto Pato ajuda a entreter o pequeno com músicas e desenhos animados."Feliz em fazer o primeiro corte dele, amor", comentou o cabelereiro Anilson Carlos na publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelo pequeno e brincaram sobre a presença do famoso hair stylist do avô de Benjamin, o apresentador Silvio Santos (1930 - 2024). "Parece muito com o papai dele", apontou uma seguidora. "Os cachinhos mais fofos do mundo", elogiou outra. "E o JASSA??? O MESMO DO VOVÔ", brincou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Abravanel (@rebecaabravanel)

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato surgem em foto inédita com o filho

A família da apresentadora Rebeca Abravanel esteve em festa no dia 23 de dezembro. Isso porque ela completou 44 anos de idade. Para celebrar a data especial, o marido dela, o jogador de futebol Alexandre Pato, escreveu um recado de aniversário para a esposa nas redes sociais.

Pato compartilhou um álbum de fotos marcantes com a amada. Ele mostrou Rebeca com o barrigão de grávida, uma foto do nascimento do filho deles, Benjamin, e também uma foto inédita do casal com o bebê no colo em um ensaio fotográfico.

Na legenda, o maridão falou sobre a alegria de viver ao lado dela. "Meu amor… @rebecaabravanel. O seu dia não é só comemorado no dia 23/12 mas sim todos os dias. Obrigado por ser essa pessoa tão incrível na minha vida e do nosso pequeno campeão. Que Deus continue iluminando seu caminho e realizando todos os seus sonhos. Te desejamos um Feliz Aniversário, Mamãe! Que Deus proteja sua vida sempre. E que você viva o novo ano cheio de saúde e amor. Te amamos, Ale e Ben", escreveu. Veja os registros!

