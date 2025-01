Alexandre Pato se derrete por novo vídeo do filho com Rebeca Abravanel: 'Como sonhei'

Filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato, o pequeno Benjamin, de 1 ano, fez uma nova aparição na internet nesta quarta-feira, 15

Filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato, o pequeno Benjamin, de 1 ano, fez uma nova aparição na internet nesta quarta-feira, 15. Em um vídeo compartilhado jogador de futebol, o pequeno aparece assistindo o papai jogar futebol na televisão.

"Como eu sonhei com isso, meu filho. Te amo, Ben!", escreveu o atleta, que é casado desde 2019 com Rebeca, uma das filhas do apresentador Silvio Santos (1930-2024). Na parte dos comentários, os internautas opinaram: "Lindo demais", disse uma. "Futuro jogador!", opinou outra. "Que lindo! Vai ser de pai para filho", escreveu uma terceira pessoa.

Veja o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pato (@pato)

O nascimento de Benjamin

O primeiro filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato nasceu no dia 12 de janeiro de 2024, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A apresentadora teve uma gestação tranquila e longe dos holofotes. Tanto que ela mostrou sua barriga de grávida em raras ocasiões.

Recentemente, Alexandre Pato, escreveu um recado de aniversário para a esposa nas redes sociais. Ele compartilhou um álbum de fotos marcantes com a amada e mostrou a esposa com o barrigão de grávida, uma foto do nascimento do filho deles, Benjamin, e também uma foto inédita do casal com o bebê no colo em um ensaio fotográfico.

Na legenda, o maridão falou sobre a alegria de viver ao lado dela. "Meu amor… @rebecaabravanel. O seu dia não é só comemorado no dia 23/12 mas sim todos os dias. Obrigado por ser essa pessoa tão incrível na minha vida e do nosso pequeno campeão. Que Deus continue iluminando seu caminho e realizando todos os seus sonhos. Te desejamos um Feliz Aniversário, Mamãe! Que Deus proteja sua vida sempre. E que você viva o novo ano cheio de saúde e amor. Te amamos, Ale e Ben", escreveu.

Leia também: Rebeca Abravanel e Alexandre Pato encantam ao exibir primeiro corte de cabelo do filho