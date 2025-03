Ary Mirelle rebate críticas sobre sua maternidade: 'Tem que ter paciência'

Ary Mirelle, esposa de João Gomes, fez um desabafo em suas redes sociais e rebateu as críticas sobre a forma como cria seu filho

Em suas redes sociais, Ary Mirelle sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Porém, após publicar um vídeo em que aparece dando comida na boca do filho Jorge, de um ano, ela recebeu inúmeras críticas.

A esposa de João Gomes fez questão de rebater as críticas e desabafou na web. "Não posso dar comida na boca do meu filho que o povo já fica metendo o pau em mim e falando que Jorge não desenvolve, que ele é diferente de um monte de criança... É uma comparação ridícula! Sinceramente, é estressante", começou ela.

Em seguida, Ary afirmou que Jorge tem tudo o que precisa, mas que os comentários maldosos a machucam.

"Eu sou incentivadora do meu filho! Ele tem terapeuta ocupacional, fisioterapia, pediatra e tudo. Cuido do meu filho muito bem e está se desenvolvendo muito bem conforme a idade que ele tem. Ele é um bebê de um ano e um mês e prematuro. Então, me ajude... Tem que ter muita paciência! Fale o que quiser de mim, mas não fale do meu filho que dói e a gente não é obrigada aceitar o que falam do meu filho por ser pessoa pública. É um monte de coisa pesada. É triste o que falam de Jorge, um bebê de um ano e absurdo. Tentam invalidar o tempo todo a forma como cuido do meu filho", disse ela.

Ary e João estão à espera do segundo filho, que se chamará Joaquim.

Segunda gravidez

A influenciadora digital Ary Mirelle aproveitou o Carnaval 2025 de uma forma mais tranquila. No domingo, 2, a esposa do cantor João Gomes curtiu o dia ensolarado na praia ao lado do primogênito do casal, Jorge, de um ano de vida.

Por meio das redes sociais, Ary compartilhou com os seguidores alguns registros de seu momento de lazer em família. À espera do segundo filho, que se chamará Joaquim, a influenciadora ainda encantou o público ao exibir a mudança na silhueta.

Usando um biquíni branco, a esposa de João Gomes posou em frente a um espelho com a mão na barriguinha de grávida, que já está aparecendo. "Levar meu Quinzinho para tomar um banho de mar", escreveu Ary Mirelle na legenda.

Momentos depois, a influenciadora digital mostrou sua chegada na praia com o filho mais velho. Esbanjando fofura, Jorge apareceu com uma roupa de banho de manga longa na cor azul e um boné para se proteger dos raios solares.

Leia também: Ary Mirelle se derrete com ultrassom da segunda gravidez com João Gomes