Zé Felipe viraliza com vídeo corrigindo atitude da filha: ‘Não trabalho pra você’

No último final de semana, Zé Felipe viralizou com um vídeo em que ensina sua filha caçula, Maria Flor, que está prestes a completar dois anos, a pedir 'por favor'. Nas redes sociais de sua esposa, a influencidora digital Virginia Fonseca, o cantor corrige a filha após ela fazer um pedido e brinca, afirmando que não "trabalha” para a pequena.

Nos stories de seu perfil do Instagram, Virginia compartilhou um registro em que Zé Felipe aparece com a filha no colo na mesa de café da manhã. Foi então que a pequena pediu ao pai para pegar uma xícara de café: “Quer café, pega!”, disparou a bebê. Imediatamente, Virginia corrigiu a filha, pedindo que ela completasse seu pedido com ‘por favor’.

Na sequência, Zé aproveitou para reforçar a importância de pedir com educação e afirmou que só iria pegar o café se ela dissesse 'por favor', além de pedir respeito por ser o pai dela: “Se não falar ‘por favor’ eu não pego não. Eu sou seu pai, eu não trabalho para você, né?”, Virginia e a funcionária caíram na risada com a fala inusitada de Zé Felipe.

Nas redes sociais, o vídeo viralizou e divertiu os seguidores da família: “Zé Felipe está certíssimo, educação em primeiro lugar”, afirmou. “Acho lindo a educação deles com as filhas, manda pedir benção, usar o obrigada, por favor”, opinou. “Asmeninas são pequenas ainda, porém muito mais educadas que muitos adultos”, disse mais uma.

Vale lembrar que, além de Maria Flor, que está prestes a completar dois anos e vai ganhar uma festinha especial para comemorar com a família, Virginia Fonseca e Zé Felipe têm outros dois filhos: a primogênita Maria Alice, de três anos, e o caçula José Leonardo, que acaba de completar seu primeiro mês de vida e já é o xodó da família.

Virginia desabafa após sentir dores fortes durante tratamento:

Virginia Fonseca passou algumas horas longe das redes sociais na última sexta-feira, 18, e explicou o motivo para os seguidores. Ela é conhecida por mostrar todos os momentos do seu dia a dia nos stories do Instagram, mas ficou um pouco mais ausente neste dia. Com isso, a famosa resolveu revelar que estava com muita dor de cabeça.

Virginia sofre com fortes dores de cabeça por causa da enxaqueca e já iniciou um novo tratamento. Por isso, ela está na fase de adaptação e os sintomas estão deixando a influencer com mais dor. Nos stories, ela disse: “Estou passando pela fase de abstinência e não está sendo fácil. A vontade de desistir de tudo é grande, mas eu vou vencer”, disse.