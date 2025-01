Yasmin Brunet posa de biquíni vermelho e recebe muitos elogios

Yasmin Brunet posou com um biquíni vermelho à beira mar no maior estilo sereia e recebeu inúmeros elogios dos internautas pela sua boa forma

Em suas redes sociais, Yasmin Brunet sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Curtindo o início do ano em uma praia, a famosa tem publicado diversos registros dos momentos de descanso. Nesta quinta-feira, 2, Yasmin postou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece deitada e fazendo pose à beira mar.

Com um biquíni vermelho, a artista exibiu a sua boa forma física com direito à uma barriga trincada. Na legenda, Yasmin colocou apenas emojis e rapidamente a publicação recebeu inúmeros comentários.

"Sereia", escreveu uma internauta. "Essa mina é linda, um espetáculo", disse outra. "Essa mulher vai ter 75 anos e vai estar linda desse jeito aí", elogiou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Rotina fitness

Recentemente, Yasmin Brunet compartilhou com seus seguidores do Instagram um pouco de seu treino do dia. Nele, a ex-BBB e modelo fez exercícios usando o peso do próprio corpo e elásticos.

Para a atividade, a musa usou conjuntinho azul e fez os exercícios em uma área externa. Ela brincou nas legendas dos vídeos: "Hoje teve. Perninha queimou", escreveu com um emoji de fogo ao lado.

Recentemente Brunet impressionou os seguidores ao compartilhar o resultado de seu tratamento para o lipedema. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a modelo e influenciadora digital celebrou a perda de peso desde o início do processo.

"Estou aqui com o meu doutor, que eu não tenho palavras para descrever, ele é um anjo, indico para todo mundo, foi quem me salvou do lipedema", iniciou Yasmin nos Stories, em que aparece acompanhada do cirurgião vascular, o Dr. Alexandre Amato.

"Olha esse antes e depois, 15kg: 14kg de gordura e 1kg de massa magra, surreal!", celebrou a artista, que contou que cortar o glúten foi essencial para a evolução do tratamento.

