Magérrima, Yasmin Brunet exibe a 'cinturinha de pilão’ em novas fotos

Yasmin Brunet posa só com look de academia e a cinturinha fina rouba a cena em novas fotos na internet

A modelo Yasmin Brunet surpreendeu ao mostrar que está magérrima! Nesta segunda-feira, 23, a musa mostrou a sua boa forma ao ser fotografada logo depois do treino do dia.

Nas imagens, ela surgiu apenas com um conjunto de ginástico preto e deixou à mostra a cinturinha fina, a barriga negativa e as pernas torneadas. “Garota do rio”, brincou na legenda.

Nos comentários, a loira foi muito elogiada pelos seguidores. “Que musa! E esse shape?!”, declarou um fã. “Perfeita”, escreveu outro. “Gata mil vezes”, escreveu mais um.

Yasmin Brunet rebate comentário sobre seu corpo

A modelo Yasmin Brunet usou as redes sociais para fazer um breve desabafo após se deparar com uma onda de comentários a respeito de sua aparência. Após compartilhar fotos de biquíni, ela decidiu dar um basta nos ataques e falar sobre seu processo de emagrecimento. Em seu relato, contou que perdeu peso de forma saudável e lamentou o hate.

"Anorexia gritando e ninguém fala nada", disse o internauta. "Não entendo quem sente a necessidade de entrar no instagram de alguém e afirmar que a pessoa tem um distúrbio alimentar tão sério como a anorexia. não te devo explicações sobre meu corpo mas mesmo assim vou deixar claro que emagreci de uma forma muito saudável e ao longo de meses com acompanhamento médico. tive que emagrecer por causa do meu lipedema que estava super inflamado", iniciou ela na resposta.

"Chega de opinar no corpo alheio. Quase 2025 e vocês ainda nessa de dar opinião aonde a opinião não é requisitada e ainda sobre algo que não tem nada a ver com a sua vida. como vc se sentiria se fosse o contrário? Alguém o tempo todo julgando seu corpo. Ou está gorda demais ou magra demais. surreal! isso sim adoece as pessoas!", finalizou.

