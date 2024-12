Xuxa relembra quais eram as três palavras que Ney Latorraca mais odiava

A apresentadora Xuxa Meneghel resgata entrevista do ator Ney Latorraca em seu programa e lamenta a morte do artista aos 80 anos nesta quinta-feira, 26

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 61 anos, dedicou uma mensagem especial ao ator Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira, 26, aos 80 anos. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, a artista resgatou um vídeo em que consta um trecho de uma entrevista do diretor no quadro Intimidade, do programa Planeta Xuxa. A atração ficou no ar de 1997 a 2002 na Globo.

"O Ney disse que o que vocês quiserem ele topa", declarou Xuxa para o auditório na ocasião. "Qualquer coisa", divertiu-se. Durante a entrevista, o artista revelou: "Três palavras que eu odeio: preconceito, menopausa e aposentadoria". A presença do ator na atração divertiu a Rainha dos Baixinhos, que chegou a rolar no chão de rir.

Na legenda, Xuxa lamentou: "Puxa, sinto muito… vai com Deus, Ney…", escreveu.

"Vai deixar saudades", comentou um. "Uma das mais icônicas entrevistas", afirmou outro seguidor. "Tão logo começaram com as homenagens a ele, lembrei dessa linda e divertida participação do Ney no Planeta. Que tenha arte pra onde ele foi", acrescentou mais uma.

Confira, abaixo, o registro do trecho da entrevista de Ney Latorraca publicado no perfil no Instragram de Xuxa Meneghel:

Morte de Ney Latorraca

O ator e comediante Ney Latorraca (1944-2024) morreu devido a uma sepse pulmonar, consequência do agravamento de um câncer de próstata.

O artista foi diagnosticado com a doença em 2019 e estava internado na Clínica São Vicente da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o último dia 20.

Ney Latorraca nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em 1944, e foi batizado com o nome de Antonio Ney Latorraca. Ele começou a carreira artística aos seis anos, quando participou de uma radionovela da Record. Na adolescência, estreou no teatro e, na TV, na década de 1960.

A estreia na Globo aconteceu em 1975, quando atuou na novela Escalada. Ao longo da carreira, Ney compôs o elenco de diversas produções, como Memórias de um Gigolô, Grande sertão: Veredas, TV Pirata, Vamp e O Beijo do Vampiro.

