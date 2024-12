Rodrigo Faro comemora recuperação de Vera Viel: 'Saltando’

Rodrigo Faro compartilhou momento da esposa, Vera Viel fazendo exercício físico utilizando a perna esquerda que retirou o tumor

Na manhã desta segunda-feira, 23, Rodrigo Faro comemorou mais uma vez a recuperação de sua esposa, Vera Viel com vídeo repleto de gratidão. A influenciadora passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na coxa esquerda em outubro e continua seu tratamento por radioterapia.

"A Vera já tá saltando com a perna operada…para Deus nada é impossível," escreveu o apresentador, cheio de orgulho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Na última sexta-feira, 20, a modelo atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde. Faltando apenas duas sessões do tratamento, ela celebrou ter vencido mais uma etapa e contou que vai precisar de um acompanhamento médico.

"Acabei de fazer 31 de 33 sessões de radioterapia, conversei com os médicos e me emocionei muito. Está terminando. Depois, farei exames de três em três meses no próximo ano. Deus, eu creio no meu milagre", escreveu Vera.

Vera Viel celebra evolução no tratamento

Na manhã desta segunda-feira, 23, Vera Viel usou as redes sociais para falar sobre sua saúde. Em outubro deste ano, ela foi diagnosticada com um tumor na coxa, do tipo sarcoma sinovial, e, após a cirurgia de retirada, está em tratamento com radioterapia. Agora, ao realizar a penúltima sessão, ela compartilhou um texto religioso sobre a superação dessa etapa da vida.

"32/33 sessões de radioterapia. Estou destravando o destino. Estou prestes a te levar a um lugar onde você nunca esteve antes — Um lugar de contentamento e paz que o mundo não pode oferecer, um lugar de favor e estabilidade, um lugar de alegria. Preparei você, durante toda a sua vida, para este dia de destino. Cada contratempo, cada vez que você entregou o seu coração em circunstâncias difíceis, preparou o caminho para as minhas bênçãos iminentes", iniciou o texto escolhido por Vera, um trecho no Novo Testamento.

"A próxima temporada será extraordinária e cheia de alegria. Respostas a orações feitas há muito tempo logo chegarão. O que parecia ser atraso após atraso fará sentido para você, à medida que as nuvens se afastarem e a luz da glória brilhar…", continuou na publicação.