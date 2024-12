Eliezer desabafa por aplicarem golpe usando sua imagem: 'Tomem cuidado'

Alerta

Eliezer fez um desabafo em suas redes sociais, pois descobriu que estão usando a sua imagem e a de Viih Tube para pedir dinheiro

Recentemente, Eliezer e Viih Tube enfrentaram um momento muito difícil. Pois Ravi, filho do casal, ficou internado por cerca de 20 dias na UTI. O bebê de um mês teve enterocolite, que é uma inflamação no intestino.

Agora, o pequeno já está em casa e tem se recuperado cada vez mais. Porém, os perrengues não param por aí. Eliezer fez um desabafo em seu Instagram Stories, pois descobriu que estão usando a sua imagem e a de Viih Tube para pedir dinheiro.

"Gente, eu vou falar uma coisa meio chata agora que está acontecendo. Eu vi a primeira, vi a segunda, não falei nada. Essa não é a terceira nem a quarta vez que eu estou vendo. Então, por estar aparecendo tantas vezes assim, em várias páginas, eu vou trazer aqui até mesmo para ficar um alerta. Estão usando os nossos vídeos dos relatos do que aconteceu com o nosso filho, a minha imagem, a imagem da Viih e estão colocando inteligência artificial, estão usando a nossa voz, a nossa imagem. Só que a gente não está falando aquilo que estávamos falando no vídeo e sempre no final tem um link para pedir dinheiro", disse ele.

Em seguida, ele explicou melhor o caso. "Estão usando nossos vídeos dos relatos do que aconteceu com o Ravi e alterando com inteligência artificial nossa fala para pedir dinheiro em várias vaquinhas pela internet. Nós nunca pedimos dinheiro a ninguém".

Em seguida, o ex-BBB mostrou um exemplo. No vídeo mostrado por ele, Viih Tube aparece chorando e em seguida é mostrado o caso de uma outra criança com uma doença grave.

"Você clica no vídeo, é a imagem da Viih. É o relato real da Viih no começo, com a voz dela. De repente, muda. Entra a história da Alice. Reparem na voz, é uma voz muito parecida com a da Viih, mas não é a Viih. No final, tem o link de uma vaquinha, mas não sei se esse dinheiro realmente é para os fins que eles estão falando que é. Não posso afirmar que realmente a causa é essa mesmo. Fica aqui o alerta. Tomem cuidado. Não estamos pedindo dinheiro para nenhuma vaquinha", concluiu.

Eliezer e Viih Tube também são pais de Lua, de um ano.

Estado de Ravi

O influenciador digital e ex-participante do BBB 22, Eliezer, voltou a falar sobre a saúde de seu filho caçula, Ravi, de um mês. O pequeno, que é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube, passou cerca de 20 dias na UTI, mas recebeu alta e já está em casa com a família.

Nesta segunda-feira, 23, o influenciador compartilhou uma imagem de sua família, que chegou para passar o Natal em sua casa. Contudo, um detalhe chamou a atenção: todos estavam usando máscaras faciais. Após ser questionado por alguns internautas, Eliezer esclareceu o motivo.

"Porque o Ravi ainda precisa de cuidados, porque está anêmico e o intestino está se recuperando da inflamação. Então, junto com a nossa pediatra, fizemos um protocolo dentro de casa para ser mais seguro para ele e não pegar nenhum tipo de vírus, bactéria ou fungo", explicou o ex-BBB.

