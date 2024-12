Eliezer fala sobre o estado de saúde de Ravi após internação: 'Anêmico'

O influenciador digital e ex-participante do BBB 22, Eliezer, voltou a falar sobre a saúde de seu filho caçula, Ravi, de um mês

O influenciador digital e ex-participante do BBB 22, Eliezer, voltou a falar sobre a saúde de seu filho caçula, Ravi, de um mês. O pequeno, que é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube, passou cerca de 20 dias na UTI, mas recebeu alta e já está em casa com a família.

Nesta segunda-feira, 23, o influenciador compartilhou uma imagem de sua família, que chegou para passar o Natal em sua casa. Contudo, um detalhe chamou a atenção: todos estavam usando máscaras faciais. Após ser questionado por alguns internautas, Eliezer esclareceu o motivo.

"Porque o Ravi ainda precisa de cuidados, porque está anêmico e o intestino está se recuperando da inflamação. Então, junto com a nossa pediatra, fizemos um protocolo dentro de casa para ser mais seguro para ele e não pegar nenhum tipo de vírus, bactéria ou fungo", explicou o ex-BBB.

Por que Ravi ficou internado?

O pequeno foi internado com 15 dias de vida após fazer uma fralda com sangue. Ele foi diagnosticado com enterocolite, que é uma inflamação dos intestinos. O bebê precisou ficar 10 dias em jejum no hospital e apenas recebendo soro e antibiótico. A principal suspeita é de que Ravi teve uma enterocolite por causa de alergia alimentar durante a amamentação. Com isso, ele também precisou parar de ser amamentado pela mãe e passou a tomar apenas fórmula.

Durante entrevista no Fantástico, da Globo, neste domingo, 22, Viih Tube falou sobre o filho e a necessidade de parar de amamentar. "No início, eu fiquei bem mal quando soube que não podia amamentar. Pelo menos eu fiquei 15 dias que eu amamentei e foi muito mágico. Tá ótimo. Acho que isso hoje é o menor dos problemas. Eu consigo ficar feliz de existir uma forma de resolver o problema do meu filho. Que bom que ele está bem. Que bom que eu consegui amamentar um pouquinho. Que bom que ele nunca esteve mal, que bom que estamos em casa”, disse ela. Leia mais!

