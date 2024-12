Rafa Kalimann e Nattan curtem dia na piscina lado a lado

Na expectativa pelas festas de fim de ano, Rafa Kalimann aproveitou o dia ensolarado para curtir um momento descontraído ao lado de Nattan

Nesta segunda-feira, 23, Rafa Kalimann usou as redes sociais para compartilhar um momento descontraído ao lado do cantor Nattan. O casal de artistas aproveitou o dia ensolarado para curtir um dia de piscina, enquanto aguardam as festa de final de ano.

Nos Stories do Instagram, Rafa e Nattanzinho surgiram brincando, com ela tentando se equilibrar nos ombros dele.

Vale lembrar que recentemente, ambos terminaram os seus respectivos relacionamentos e não demorou muito para que surgissem boatos sobre um possível affair entre os dois. No último dia 17, em seu Instagram Stories, o cantor compartilhou uma foto em que aparece abraçadinho com a apresentadora em uma praia. "Oie, Rafaella", escreveu ele na legenda, adicionando um emoji de coração.

Após repostar esta foto ao lado do cantor, essa foi a primeira vez que a ex-BBB e influenciadora mostrou um momento ao lado dele, apontado como seu novo romance.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Rafa Kalimann e Nattan são vistos trocando carinhos durante evento

O amor está no ar para Rafa Kalimann e Nattan! Na última quarta-feira, 18, o casal foi visto trocando carinhos durante a gravação de um DVD da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo, em que o cantor fez uma participação.

No vídeo publicado pela rádio Paranaíba FM, Rafa e Nattan deram selinhos nos bastidores do evento, realizado em Uberlândia, Minas Gerais, exibindo o clima de romance.

Já no último sábado, 21, os artistas foram vistos almoçando juntos em um restaurante localizado na rodovia BR-222, que conecta Fortaleza ao Pará. Por meio das redes sociais, o dono do estabelecimento, celebrou a presença do casal. "Muito obrigado, meus amigos Rafa Kalimann e Nattan, pela preferência, meu astro", escreveu ele nos stories. Veja os registros!

Leia também:Após assumirem romance, web resgata registro de Rafa Kalimann e Nattan