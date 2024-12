William Bonner posa em clique romântico com a esposa ao celebrar 'Natal antecipado'

Âncora do 'Jornal Nacional', William Bonner surgiu em momento carinhoso com a esposa ao celebrar Natal fora de época; confira

Nesta segunda-feira, 16, William Bonner surgiu em um registro romântico ao lado da esposa, Natasha Dantas. O casal aproveitou um momento especial para celebrar o Natal antecipadamente e a fisioterapeuta encantou os seguidores com a nova foto.

“Lookinho (com meu coração ) para comemorar o natal antecipado”, escreveu Natasha na legenda da publicação. No registro, a fisioterapeuta vestia uma saia vermelha e uma blusa branca, enquanto Bonner optou por camisa e calça em tons neutros.

Nos comentários, não faltaram elogios ao casal. "Lindos", escreveu uma seguidora. "Casal maravilhoso que eu amo!! Postem mais fotos juntos!! Nós amamos vê-los", ressaltou outra. "Queridos e lindos", escreveu mais uma.

William Bonner choca ao falar de aposentadoria e de Cesar Tralli

O apresentador William Bonner esbanjou sinceridade ao falar sobre os rumores de aposentadoria em sua carreira. Comandando de Jornal Nacional, da Globo, ele sempre é alvo de boatos de que pode ser aposentar a qualquer momento. Agora, ele comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de sair da TV.

Em entrevista com o jornalista Hugo Gloss durante o prêmio Melhores do Ano, Bonner foi questionado sobre os rumores de que está pensando em se aposentar e surpreendeu ao confirmar os boatos. "Claro que sim. Quem é que não pensa em se aposentar? Tenho 38 anos de carreira”, disse ele.

Então, Gloss perguntou sobre os rumores de que Cesar Tralli pode ser o substituto de Bonner no Jornal Nacional e quis saber se o comunicador apoia a possível substituição. "Você apoia?”, perguntou. E ele respondeu: "Totalmente, claro que sim”.

Logo depois, o jornalista ainda elogiou o colega de trabalho. "Cesar Tralli é um dos colegas mais gabaritados que eu tenho na Globo para assumir um cargo como esse na hora que chegar”, declarou.

Vale lembrar que Cesar Tralli ganhou o prêmio de Jornalismo no Melhores do Ano, do Domingão com Huck.

