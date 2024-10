Wesley Safadão chama atenção ao exibir carro diferentão: ‘Tanque de guerra’

Aprovado? Wesley Safadão investe fortuna em carro milionário e veículo diferentão é comparado com tanque de guerra; confira

Nesta segunda-feira, 14, Wesley Safadão compartilhou um vídeo na garagem de casa para exibir a sua mais nova aquisição. Em suas redes sociais, o cantor mostrou que investiu em mais um carro milionário, mas o modelo um tanto quanto diferente chamou atenção dos seguidores e foi comparado com um tanque de guerra.

Nos stories do Instagram, Wesley exibiu o veículo novinho em folha estacionado na garagem de sua mansão. Agora, o cantor é proprietário de um Tesla Cybertruck, da marca do bilionário Elon Musk, que está avaliado em mais de R$ 1,5 milhão. No registro, ele mostrou a parte externa do carrão, que conta com um design bastante diferenciado.

Isso porque o modelo não possui nenhum canto arredondado e tem extremidades ‘afiadas’. Além disso, a carroceria é feita de aço inoxidável e promete ser indestrutível. Na sequência, Safadão mostrou a parte interna do veículo, que tem um painel luxuoso repleto de recursos inovadores, como o modo autônomo com piloto automático.

“Eu nem sei, só sei ir para frente e para trás, eu boto o Diel para sair nele, ontem foi a primeira vez que eu saí”, Wesley brincou. Ainda no vídeo, o cantor mostrou que apresentou o veículo para um amigo, Natanzinho Lima, que ficou chocado com o automóvel: “É um tanque de guerra, é um filme, um transformer. O carro faz um show”, disse.

Wesley Safadão passou por cirurgia:

Recentemente, o cantor Wesley Safadão usou suas redes sociais para detalhar como está sendo sua recuperação. No começo do mês, o artista foi internado para realizar uma operação de hérnia de disco nas vértebras L4 e L5. Já em casa, ele contou que está seguindo as recomendações médicas e estava prestes a tirar os pontos.

“Tava agora ali fazendo uma caminhada e o dia inteiro é assim, caminho uns 10, 20 minutos, sento um pouquinho, levanto, caminho um pouquinho, deito. Até quarta-feira da semana que vem vai ser mais ou menos nessa pegada até tirar os pontos aqui da cirurgia das costas e tamo por cá”, iniciou ele nos stories de seu perfil no Instagram.