Vivian Abravanel resgata fotos com Silvio Santos em homenagem emocionante

Vivian Abravanel, a primeira neta de Silvio Santos, fez uma homenagem ao avô, que faleceu aos 93 anos no último sábado, 17

Vivian Abravanel, a primeira neta de Silvio Santos, usou seu perfil no Instgram para fazer uma homenagem ao avô, que faleceu aos 93 anos no último sábado, 17. Em uma publicação nas redes sociais, a filha mais velha de Cintia Abravanel e irmã de Tiago e Ligia Abravanel resgatou algumas fotos em família e fez uma reflexão.

Na legenda, escreveu: "Foram 93 anos de História… Silvio Santos dedicou mais de 60 anos de sua vida para ajudar a construir a HISTÓRIA do NOSSO PAÍS! Paralelo a isso, Senor Abravanel, nesses mais de 60 anos, contou com duas companheiras incríveis, Cidinha e Iris, e juntos construíram a HISTÓRIA da NOSSA FAMÍLIA! Desses amores, vieram 6 filhas, 14 netos e 4 bisnetos… Uau, quanta gente! Que história linda! E que honra fazer parte dessa outra História! Obrigada Vô."

Filha mais velha de Silvio Santos, Cintia Abravanel foi casada por sete anos com Paulo César Corte Gomes, com quem teve três filhos: Vivian, Tiago e Ligia. Ligia é mãe de Miguel e Davi, enquanto Vivian tem dois filhos, Matheus e Luiza. Todos os quatro são bisnetos do apresentador.

Filhas de Silvio Santos anunciam decisão sobre futuro do SBT

Neste domingo, 18, as filhas de Silvio Santos publicaram um comunicado em agradecimento pelo apoio do público após a partida do fundador do SBT. Além de agradecerem o carinho, elas compartilharam que já têm planos para o futuro da emissora.

“Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de mídia, entidades e querido público brasileiro. Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai”, iniciaram.

“Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que ele levava”, prometeram.