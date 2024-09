Virginia relata 'bronca' de Zé Felipe após atitude com a filha: 'Calor do momento'

A influenciadora Virginia divertiu ao recordar a reação do marido, Zé Felipe, em episódio de 'deslize' com a filha mais velha, Maria Alice

A influenciadora digital Virginia Fonseca divertiu o público ao recordar uma situação inusitada com as filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de quase 2. Durante seu programa 'Sabadou', exibido no SBT, a apresentadora contou que agiu sem pensar em uma brincadeira das herdeiras.

A situação veio à tona após Marcia Sensitiva, uma das convidadas da atração de Virginia, questionar qual teria sido o 'maior deslize' da famosa como mãe. Sincera, a esposa do cantor Zé Felipe relatou como agiu ao presenciar um conflito entre as meninas em casa.

"Estávamos na sala brincando, e a Maria Alice deu um 'coque' na Maria Flor. E eu, no calor do momento, dei um 'coque' na Maria Alice", disse Virginia Fonseca, arrancando risadas da plateia.

"Na hora que eu vi [o conflito], minha reação foi dar outro 'coque' nela, para ela ver. Mas aí ela só olhou para mim e saiu de boa", continuou ela. Em seguida, Virginia revelou que acabou levando uma 'bronca' do esposo após o ocorrido.

"E o Zé [disse]: 'Que isso, amor? Não pode fazer isso, não'. Mas, na hora, a Maria Alice 'bateu' na Flor, e eu 'bati' na Maria Alice", relembrou a apresentadora. Ao final do assunto, ela contou que, atualmente, a filha mais nova já está 'se defendendo' sozinha.

++ Virginia encanta ao realizar tradição em família com José Leonardo: 'Juntos'

"Agora ela [Maria Flor] está batendo, só vejo o pau torar. Depois coloco as duas para se abraçarem", explicou Virginia Fonseca, por fim. Vale lembrar que além das Marias, a influenciadora e Zé Felipe também são pais do pequeno José Leonardo, que chegou ao mundo no dia 8 de setembro.

Recentemente, a apresentadora do SBT dividiu com o público um registro fofíssimo de Maria Flor com o irmãozinho caçula. Na imagem compartilhada por Virginia, a pequena surge dando um beijo na testa do bebê recém-nascido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camarim Vídeos (@camarimvideos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia supera dificuldade com as filhas e amamenta José Leonardo

Após enfrentar dificuldades para amamentar as duas filhas, Virgínia Fonseca revelou que está conseguindo alimentar o caçula, José Leonardo, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora digital celebrou a conquista e mostrou alguns dos momentos com o pequeno após a amamentação.

Nos stories de seu perfil Instagram, Virgínia compartilhou um vídeo fofíssimo mostrando como o caçula fica tranquilo após ser amamentado. No registro, o pequeno abre os olhos apenas para bocejar e logo volta a dormir, demonstrando a plenitude após ser alimentado com o leite materno; confira mais detalhes!