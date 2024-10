Virginia Fonseca reencontra a família após viagem para realizar tratamento

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou fotos em sua casa ao lado da família após realizar um tratamento contra a enxaqueca

Virginia Fonseca encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 16, ao compartilhar uma sequência de cliques com sua família. Ela precisou ficar longe do marido e dos filhos para iniciar um tratamento contra a enxaqueca em uma clínica especializada em São Paulo.

Após chegar em Goiânia, Goiás, a influenciadora digital postou em seu perfil no Instagram uma foto beijando o amado, o cantor Zé Felipe, e agarradinha com os filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de 1 aninho, e José Leonardo, de 1 mês.

Já na legenda da publicação, Virginia contou que já estava em sua casa e agradeceu a Deus pela sua família. "Já em casa com meus amores!!! Minha vida todinha. Obrigada Deus pela minha família", escreveu a famosa.

Virginia foi buscar um tratamento para as dores de cabeça e enxaqueca após uma indicação da cantora Paula Fernandes. A influencer chegou a mostrar que estava tomando injeções na cabeça para tratar as dores e revelou que sofreu durante muito tempo com a questão.

"Essas agulhas não são nada perto das dores de cabeça que eu sinto. Pensa você viver todos os dias com dor de cabeça? Pensa vocês acordar com dor e ter que seguir sua vida com dor, porque a vida não para. Os compromissos de mãe, os compromissos de empresária, os compromissos com vocês aqui, compromissos com a casa, compromissos da Virginia mulher, esposa...", desabafou.

Confira:

Virginia Fonseca encanta ao mostrar carinho das filhas com o irmão caçula

Enquanto estava em São Paulo para iniciar o tratamento contra suas dores de cabeça, a influenciadora digital Virginia Fonseca recebeu uma foto de seus três filhos com Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, na manhã desta quarta-feira, 16.

Não passando vontade sozinha de apertar o trio, a empresária postou o registro fofíssimo das crianças juntas. "Enquanto isso em casa, muito, muito, muito amor", escreveu a apresentadora do SBT ao postar o clique encantador dos herdeiros juntinhos. Veja a foto!