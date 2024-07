Virginia Fonseca aparece com anel de R$ 69 mil e mostra dedos inchados

Na reta final da gestação, Virginia Fonseca tem sofrido com inchaços. A famosa mostrou os dedos inchados com um anel de R$ 69 mil

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 47 milhões de seguidores. A digital influencer está grávida de seu terceiro filho com Zé Felipe. O casal terá um menino, que se chamará José Leonardo. Eles já são pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano.

Na reta final da gestação, a famosa tem sofrido muito com inchaços, principalmente nas mãos e nos pés. Neste domingo, 28, Virginia publicou em seu Instagram Stories uma foto de sua mão com os dedos inchados. "Acordei com os dedos tudo inchado", escreveu ela.

Mas o que chamou mesmo a atenção foram os anéis usados por ela. Uma das peças é da grife Bvlgari, da coleção Serpenti, e pode ser adquirido por aproximadamente US$ 12,2 mil, o equivalente a R$ 69 mil.

Bolsa caríssima

Na noite da última quinta-feira, 25, Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao revelar sua nova aquisição de um item de luxo. Nas redes sociais, a influenciadora digital e apresentadora contou que comprou uma mini bolsa caríssima, que ficou ainda mais luxuosa com a personalização de uma corrente exclusiva.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia apareceu no quarto de seu apartamento em São Paulo. Após gravar seu programa no SBT, a influenciadora contou que estava em casa pronta para descansar, quando recebeu uma encomenda muito especial. Ela ainda brincou que não faria um vídeo chique, pois estava ansiosa para abrir o item.

Em seguida, Virginia abriu a caixa e revelou sua nova bolsa Kelly, da grife Hermès, avaliada em torno de R$ 100 mil. Desta vez, a influenciadora digital optou pelo modelo mini na cor branca. Além disso, a apresentadora decidiu personalizar a bolsa de grife com uma joia semelhante a um colar, que veio até com uma caixa exclusiva.

“Preparados? Ui! Olha esse mimo de Patrícia! Gente, olha o tamanho disso aqui. É minha primeira mini Kelly e minha primeira bolsa desse tamanho. É muito pequena! Olha aqui gente, o tamanho! E a caixa que veio vazia é porque agora está super em alta joia em bolsa, entendeu? Isso aqui é uma joia que aí vem na bolsa”, ela explicou.