Vovô de 81 anos surpreende Virginia Fonseca com presente: 'Fofinho'

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida com o presente de um vovô de 81 anos. A história foi contada pela neta dele, Camila Cirto. Ela registrou a emoção do veterano, que passou três meses se preparando para esse momento especial e guardou uma placa que comprou especialmente para entregar à artista pessoalmente. O vídeo foi compartilhado pela esposa de Zé Felipe nesta terça-feira, 5.

"E o meu avô de 81 anos, que é fã da Virginia, comprou essa placa para ela. Faz três meses que ele comprou essa placa e estava aguardando até agora para entregar pessoalmente quando fosse encontrá-la no Sabadou. No caminho para São Paulo, paramos no Mercadão de Holambra para ele comprar uma orquídea", contou ela. “Olha, Virginia, meu vô selecionando a melhor orquídea para você”, continuou a jovem.

Ela contou ainda que, além de outros hobbies, o idoso gosta de acompanhar a influenciadora. "De dez coisas que ele falou na semana que iria ao Sabadou, nove eram sobre você ter ido ao salão mudar o cabelo, o tanto que seu cabelo ficou lindo e da bolsa que você comprou recentemente", detalhou Camila.

Na plateia da atração, o avô não escondeu a felicidade em vê-la de perto. Virginia o abraçou, conversou com ele e publicou sobre o encontro em seus stories do Instagram, chamando-o de "fofinho".

Veja como foi:

Virginia Fonseca reage à tatuagem feita por fã em sua homenagem: 'A menos'

Recentemente, empresária voou até São Paulo e encontrou uma grande admiradora, que lhe mostrou a tatuagem feita em homenagem a ela. Surpresa, a famosa afirmou que ela tem um "parafusinho a menos".

"Acabei de sair do salão e olha quem eu encontrei. Onde eu estou, ela está", disse a influenciadora, que foi abordada pela fã na porta de um salão de beleza. Logo depois, ela exibiu a tatuagem que a fã fez em sua homenagem, com o ano de nascimento da influenciadora e suas iniciais: "1999VF". Veja!

