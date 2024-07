Virginia ganha brinco de Zé Felipe com valor de carro; veja quanto custou

Grande admiradora de joias, Virginia ganha acessório de luxo e de valor altíssimo de Zé Felipe; influenciadora ficou apaixonada pelo presente caro

A influenciadora Virginia Fonseca ganhou uma joia caríssima do cantor Zé Felipe. Nesta quinta-feira, 18, após um dia de trabalho no SBT, a apresentadora chegou no apartamento dos sogros em São Paulo e foi surpreendida com o presente do esposo.

Grande admiradora de joias, a empresária foi surpreendida com um par de brincos da grife Cartier. Segundo a loira, que está grávida pela terceira vez, o marido acertou na escolha e deu o que ela já estava querendo: um par de pantera de ouro amarelo.

Apesar do pequeno tamanho, o brinco tem um preço altíssimo. O mimo dado por Zé Felipe custa R$ 39.500 e combina perfeitamente com os óculos de sol que ela recebeu nos últimos dias da mesma grife e que tem o valor de mais de R$ 10 mil.

É bom lembrar que Virginia Fonseca gosta muito de joias e recentemente adquiriu um relógio de serpente de outra grife e que custa o preço de uma casa. A famosa registrou o momento da compra em um shopping de luxo em São Paulo e Zé Felipe reagiu ao ver o que a amada tinha comprado.

Nesta quinta-feira, 18, o casal ainda surpreendeu com revelações sobre a primogênita, Maria Alice, de 3 anos, que tem uma forte ligação com o tio avô falecido, Leonardo. A pequena deixou o pai assustado ao dar a entender que estaria conversando com o cantor.

Veja o brinco que Virginia ganhou de Zé Felipe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia conta sobre a filha dizer que é 'Leandro'

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu ao contar uma atitude de sua filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, que é grande fã do avô, o cantor Leonardo. Após a apresentadora do SBT compartilhar um momento em que Zé Felipe ficou assustado com a pequena dizendo que estava conversando com Leandro, seu tio falecido, a loira falou sobre outro comportamento da menina.

Depois de relatar que o esposo saiu correndo e foi atrás dela com a primogênita comentando sobre o sertanejo, que partiu em 1998 por lutar contra o câncer, Virginia Fonseca disse que ao colocar o chapéu na cabeça, Maria Alice diz que é "Liandro" e não boiadeira. A atitude então surpreende a família, pois, segundo a empresária, ninguém contou para a herdeira sobre tudo o que houve. Veja mais aqui.