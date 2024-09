Virginia Fonseca surpreende a mãe com presente caríssimo; saiba o valor

Margareth Serrão mostrou em suas redes sociais o presente luxuoso que ganhou de sua filha, a influenciadora digital Virginia Fonseca

Margareth Serrãousou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para contar para os seus seguidores que ganhou um presente luxuoso de sua filha, a influenciadora digital Virginia Fonseca.

Através dos Stories do Instagram, ela mostrou que ganhou um iPhone 16 da herdeira e confessou que ficou surpresa, já que foi presenteada pela mulher do cantor Zé Felipe fora de uma data comemorativa.

"Do nada a Virginia chegou hoje me dando um presente. Hoje não é Dia das Mães, não é dia de nada, e eu fiquei muito feliz. Obrigada, filha, você é um amor, um anjo, não sei nem explicar o que você é, de tão maravilhosa. Um iPhone 16, porque eu tenho o 15, que ela também que me deu. Olha que lindo", disse ela no vídeo.

Ao tirar o aparelho da caixa e mostrar os detalhes, Margareth novamente agradeceu Virginia. "Muito obrigada, filha! Você sempre me surpreendendo e fazendo tudo para me ver feliz. Fiquei muito assim, hã, hã. Te amo muito. Deus te abençoe grandemente sempre", escreveu ela. O celular, no site da Apple, custa a partir de R$ 10.499,00.

Confira:

Margareth mostra presente que ganhou de Virginia - Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia se atrapalha com portas da mansão e bate o rosto

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, quase protagonizou um acidente na mansão onde mora com a filha, o genro, o cantor Zé Felipe, e as netas, Maria Alice e Maria Flor. A famosa viu o momento pelas câmeras do lar e não aguentou ao ver o momento de distração da mãe.

Ao esquecer que as portas da residência são todas de vidro, Margareth Serrão foi andando e por pouco não bateu o rosto com tudo. Virginia Fonseca compartilhou o momento e se divertiu com a imagem da senhora dando de encontro com o vidro. "Ela batendo no vidro", escreveu a apresentadora do SBT com várias risadas ao exibir a imagem de Margareth Serrão batendo de leve no local. Veja!