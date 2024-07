Virginia choca ao mostrar seu novo óculos de sol: ‘Uma joia’

Viciada em joias, influenciadora Virginia choca ao exibir acessório de luxo que recebeu em sua casa; veja detalhes e quanto custou o item

A influenciadora Virginia Fonseca ama joias e não economiza ao investir em seus acessórios, mas nesta quarta-feira, 17, ela não precisou gastar muito, porque a famosa ganhou um mimo caríssimo. Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe impressionou ao mostrar os óculos de sol que ganhou de uma loja.

O item de grife é de alto valor e ela ficou pasma ao vê-lo pessoalmente. Já usando o presente, a nora do sertanejo Leonardo falou sobre o acessório ser uma joia. Afinal, ele é de grife e custa cerca de R$ 10.800 mil. A apresentadora do SBT então revelou os detalhes da peça, que é do modelo pantera e vem com o animal no canto.

“Olha esse óculos, que coisa maravilhosa, eu tô alucinada. Coloquei aqui pra mostrar pra vocês, vocês sabem que eu sou louca por joia né? E esse óculos aqui é pantera, da Cartier, olha isso aqui gente, pelo amor do senhor Jesus Cristo, eu ganhei”, falou a loira toda contente com o presente nada barato.

É bom lembrar que Virginia Fonseca gosta muito de joias e recentemente adquiriu um relógio de serpente de outra grife e que custa o preço de uma casa. A famosa registrou o momento da compra em um shopping de luxo em São Paulo e Zé Felipe reagiu ao ver o que a amada tinha comprado.

Grávida pela terceira vez e pela primeira de um menino, que se chamará José Leonardo, a influenciadora impressionou nos últimos dias com fotos de seu ensaio gestante. Na fazenda Talismã, ela roubou a cena ao fazer alguns cliques até no lago da propriedade dos sogros.

Sogra de Virginia Fonseca expõe motivo de só fazer quartos para os filhos de Zé Felipe

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi questionada mais uma vez sobre só ter feito quartos para os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe em suas casas. Após mostrar que está montando um cômodo para os netos em sua mansão em Goiânia, a loira preparou dois cantinhos para o trio na fazenda.

Depois da nora exibir o resultado realizado especialmente para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo na fazenda Talismã, Poliana Rocha recebeu uma pergunta em sua rede social sobre só arrumar quartos para os herdeiros de seu filho e não para os outros netos de Leonardo. Novamente, a influenciadora esclareceu a questão, já que já havia falado sobre o assunto outras vezes.

"O Noah nunca vai, tem um ano que não vai lá... Infelizmente! E as filhas do Pedro vão apenas uma vez por ano! Esse mês que intimei eles irem e vão estar conosco em julho... no mais, elas vão muito pouco! Além do que, Maria Sofia já está mocinha e Mavie sempre curte quartinho juntos das priminhas!", explicou. Veja mais o que ela disse aqui.