Virginia Fonseca faz alerta sobre golpe nas redes sociais: 'É mentira'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca fez questão de alertar seus fãs sobre um golpe que estão aplicando com o nome dela

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 26, a digital influencer resolveu fazer um alerta após receber uma mensagem afirmando que estão aplicando um golpe com o nome dela.

"Amiga, pelo amor de Deus. Explica para as vovós que você não está fazendo propaganda nenhuma de dar mil reais para todo mundo. Todo dia minha mãe cai nisso", disse a internauta.

Em seguida, a famosa alertou para que os fãs não caiam nesse tipo de coisa. "Cuidado com o golpe. Se aparecer isso que eu estou dando mil reais, clique aqui, paga 30 para ganhar mil, enfim... É mentira, é golpe. Eu não sei como esse povo consegue fazer tanto golpe. Que ódio que dá. Enfim, é mentira", disse ela.

Desabafo

Com a maior parte de sua vida exposta na rede social, a influenciadora Virginia Fonseca postou um desabafo nesta quarta-feira, 26, revelando que está sofrendo com algumas consequências de seu trabalho.

Além de ter milhões de seguidores e postar tudo na internet, a esposa do cantor Zé Felipe é empresária, apresentadora e mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Com tantas tarefas e obrigações, a famosa desabafou com um texto sobre sentir que está enlouquecendo, tendo estresse e desconforto, mas que isso é fruto por estar lutando pelos seus sonhos.

"Você não está enlouquecendo, está pagando o preço do seu sonho. Desconforto e o estresse fazem parte do sucesso", dizia a frase que ela compartilhou. Em seguida, Virginia Fonseca escreveu: "Precisava muito ler isso. Toda honra e glória a Deus, 2025 é nosso".

No comando da segunda temporada de seu programa no SBT, o Sabadou, a famosa foi elogiada pela presidente do SBT, Daniela Beyruti, sobre o desempenho nas noites de sábado. “Virginia foi uma grata surpresa! Foi maravilhoso, surpreendeu todo mundo, ela estava muito mais pronta para TV do que qualquer um podia imaginar”, declarou.

Leia também: Filhas de Virginia usam look de grife para festinha