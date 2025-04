Mc Daniel reclama de falta de atenção e Lorena Maria dá resposta afiada

Em suas redes sociais, Mc Daniel reclamou, em tom de brincadeira, sobre a falta de atenção no relacionamento e Lorena Maria deu uma resposta afiada

Em suas redes sociais, Mc Daniel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. O cantor tem enfrentado uma nova fase no relacionamento com Lorena Maria desde o nascimento do filho Rás, há cerca de um mês.

Nesta terça-feira, 1º, o cantor reclamou, em tom de brincadeira, sobre a falta de atenção no relacionamento. "Relacionamento tem que investir todo dia. Se deixar cair na rotina, parar de beijar a pessoa, não motivar a pessoa, fugir da pessoa que fica buscando a sua presença", começou ele.

"Eu não faço nada disso. É muito drama, velho", rebateu Lorena, enquanto enchia o amado de beijos. "Me trata como uma bituca de cigarro. Você não fuma, mas me trata como uma bituca de cigarro sem valor", continuou ele. "Que mentira", disse ela, aos risos.

Fratura na costela

O cantor MC Daniel usou as redes sociais para explicar o motivo de sua ausência no programa TVZ, do Multishow, na noite de segunda-feira, 31. Em um vídeo compartilhado, ele, que sofreu uma fratura enquanto jogava uma partida de futebol e quebrou o sétimo arco costal, contou que teve uma piora após dar banho no filho, Rás, de seu relacionamento com Lorena Maria.

“Infelizmente, eu fui inventar de dar banho no Rás ontem, no meu filho… Estou com a costela quebrada, fui inventar de dar banho nele e isso prejudicou ainda mais a minha costela”, iniciou ele na publicação. Em seguida, ele contou que não respeitou o repouso após o acidente e participou de coletivas, programas de TV, da festa surppresa do pai, entre outros compromissos.

No entanto, ele deveria passar 14 dias de repouso. “Estou errado, confesso… Mas só dando um parecer por não estar no programa de hoje, tá bom? Mas na quinta-feira, 3, se Deus quiser, estarei presente. Aqui tem cantor, empresário, apresentador e pai de família, vai tomando…”, detalhou.

