Filhas de Virginia usam look de grife para festinha; veja quanto custou

Para festinha de amigo, filhas de Virginia usam vestidos iguais e preço das peças de grife chama a atenção; confira os detalhes

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, deram um show de fofura ao surgirem em uma nova foto postada na rede social da mãe. Nesta terça-feira, 25, a empresária exibiu as herdeiras prontas para uma festinha de um amigo e a dupla chamou a atenção com o look escolhido.

Para a ocasião, as meninas apareceram usando vestidos jeans iguais. Mas, as peças não eram apenas jeans, isso porque, as roupas colocadas nas pequenas são de grife. Cada vestido sai quase por R$ 3 mil , dependendo de onde foi comprada e a cotação da moeda estrangeira.

Além do vestido, Maria Alice e Maria Flor surgiram usando sapatilhas com meias delicadas e um laço na cabeça. "Prontinhas pra festa de hoje, vê se eu do conta dessas belezas, gente", escreveu Virginia ao exibir as garotas.

Ainda nesta terça-feira, 25, a influenciadora digital e Zé Felipe encantaram ao mostrarem o caçula, José Leonardo, de cinco meses, esbanjando todo seu charme e reagindo ao receber o carinho dos pais.

