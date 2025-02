Apresentadora do SBT, Virginia ganha série de elogios de presidente da emissora

A presidente do SBT Daniela Beyruti destaca a boa audiência e o sucesso comercial do programa Sabadou com Virginia, o que rendeu elogios à jovem de 25 anos

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, recebeu uma série de elogios da presidente doSBT, Daniela Beyruti , diante do desempenho da influencer à frente do programa Sabadou , exibido nas noites de sábado no canal. Em entrevista ao Programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, a filha de Silvio Santos (1930-2024) considerou a jovem como uma das maiores surpresas da emissora nos últimos tempos.

“ Virginia foi uma grata surpresa! Foi maravilhoso, surpreendeu todo mundo, ela estava muito mais pronta para TV do que qualquer um podia imaginar ”, declarou.

Audiência

O programa Sabadou, liderado por Virginia, se tornou um dos destaques da programação de sábado do SBT, registrando picos de audiência que há tempos a emissora não via. Além disso, a atração também se consolidou como um dos principais sucessos comerciais do canal.

Em 2025, Virginia estreia a segunda temporada do programa, que vai ao ar aos sábados, às 22h15.

Zé Felipe destaca evolução de Virginia como apresentadora de TV

Recentemente o marido de Virginia, cantor Zé Felipe, de 26 anos, comentou sobre a evolução da performance da amada como apresentadora de TV após ser um dos convidados do Sabadou, do SBT.

“Ontem o dia foi Graças a Deus foi muito abençoado. Gravamos o programa da minha gata e para mim é uma satisfação muito grande ver o crescimento dela como apresentadora. Tão bem que ela leva programa, que ela comunica e o crescimento dela, do Lucas e da Margara [a sogra]”, destacou .

E ainda afirmou que se sentiu em casa na gravação: “Um programa que a gente se sente em casa, apesar de eu estar mesmo em casa ontem. Mas ela como apresentadora está incrível, incrível, incrível. E eu fico muito feliz com todo esse sucesso do programa da Virginia, do que ela virou, do fenômeno que ela é, ver ela brilhar para mim é muito gratificante”, encerrou. Confira!

