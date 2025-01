Virginia Fonseca dispensa o filtro e a maquiagem em aparição na internet

Internada após passar por cirurgia plástica, Virginia Fonseca aparece de rosto lavado na internet ao dispensar o filtro e maquiagem

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao aparecer de rosto lavado nas redes sociais. Nesta terça-feira, 7, a estrela fez stories direto do leito do hospital onde está internada e dispensou o filtro nas redes sociais e também a maquiagem.

A esposa de Zé Felipe mostrou sua beleza natural e também imperfeições do dia a dia. Ela deixou à mostra as marcas de acne em sua pele e as olheiras.

Virginia está internada por causa de dois procedimentos de cirurgia plástica que fez na segunda-feira, 6. A estrela passou por mastopexia e correção de hérnia umbilical.

Antes e depois da mastopexia de Virginia:

Virginia mostra resultado de cirurgia plástica (Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca parou de beber

A influenciadora digital Virginia Fonseca está de férias com a família e surpreendeu os fãs ao dispensar qualquer tipo de bebida alcóolica durante os dias na fazenda do sogro, Leonardo, e também na mansão de Mangaratiba. Tanto que os internautas questionaram o motivo para ela ter parado de beber.

Então, a esposa de Zé Felipe explicou o motivo. Ela disse que fez uma promessa de ficar um ano sem beber e está cumprindo direitinho.

“Fiz promessa, galera! Um ano sem beber. Acaba em setembro. Se não eu já tava virando uma (várias) tequilinha também”, disse ela. Porém, Virginia não explicou o motivo da promessa.

Vale lembra que a loira passou o réveillon na fazenda Talismã, no interior de Goiás. Logo no início de 2025, ela já embarcou com o marido e as filhas para a sua mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro, onde vão seguir com as férias de verão.