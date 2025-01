Virginia Fonseca celebra resultado de cirurgia: 'Tão feliz'

Virginia Fonseca mostrou o resultado da sua cirurgia para corrigir uma hérnia no umbigo e se mostrou satisfeita, mesmo ainda durante a recuperação

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores.

Recentemente, a digital influencer passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia no umbigo. Nesta sexta-feira, 17, a famosa fez questão de mostrar o resultado do procedimento e se mostrou bastante satisfeita, mesmo ainda estando em fase de recuperação.

"Eu não estou nem acreditando que o meu umbigo voltou a ser o que era antes das três gestações. Ainda está inchado, mas eu não estou acreditando. Era o que mais me incomodava desde a primeira gestação porque quando eu engravidei ele já estufou para frente. Aí na segunda [gestação] piorou e na terceira então nem se fala. Eu não imaginava que tinha como voltar e voltou. Eu estou tão feliz que vocês não estão entendendo", disse ela em seu Instagram Stories.

Casada com Zé Felipe, Virginia é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de quatro meses.

Presente

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 17, um presente que comprou para as filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois. Com a mãe em São Paulo para alguns compromissos, as meninas ficaram na mansão da família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram Stories, a famosa compartilhou que comprou bolas com estampa do Homem Aranha. "Passou um moço vendendo bola de homem aranha. Claro que comprei para as Marias. Flofo não é tão fã, mas ele não tinha outro personagem", escreveu ela.

Na quinta-feira, 16, a digital influencer, que também é mãe de José Leonardo, de quatro meses, desabafou e revelou estar com saudade dos pequenos, mesmo passando pouco tempo longe. "Sente a paz, gente. Nenhum barulho, nada acontecendo, não tem criança gritando, correndo. Não tem coisa quebrando, não tem nada. Nessas horas que a gente sente saudade, eu estou com saudades das minhas crias. Se estivessem aqui, já teriam destruído pelo menos 50% dessa sala e estariam em um fogo surreal", brincou ela.

