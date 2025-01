Marcela Mc Gowan desabafa sobre saudade de gatinhos de estimação

Durante viagem para a Tailândia com a noiva, Marcela Mc Gowan desabafou sobre a saudade que sente dos seus gatinhos de estimação

Em suas redes sociais, Marcela Mc Gowan sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Atualmente, a famosa está curtindo uma viagem para a Tailândia acompanhada pela noiva Luiza Martins.

Nesta sexta-feira, 17, a ex-BBB decidiu dar uma olhada em seus gatinhos de estimação e chegou a chorar de saudades deles.

"Fui ver meus gatinhos na câmera e não estou aguentando de saudade. Eu sei que estão bem cuidados, mas eu estou morrendo de vontade de cheirar eles", escreveu ela em seu Instagram Stories.

Marcela, inclusive, afirmou que se apaixonou ainda mais pela Tailândia após descobrir que lá é repleto de gatinhos.

Medo de assumir a sexualidade

Em entrevista recente ao podcast Gringa Cast, com Renato Ray, a médica e ex-BBB 20 Marcela Mc Gowan abriu detalhes sobre a preocupação de assumir publicamente sua orientação sexual enquanto estava no reality show da TV Globo.

“Minha maior dor, o meu maior medo foi o tempo todo falar abertamente sobre a minha sexualidade. Eu tinha muito medo de como isso ia impactar o meu consultório”, desabafou a ginecologista, que atualmente está noiva da cantora Luiza Martins.

Ainda durante o bate-papo, Marcela compartilhou que não tinha noção da proporção de sua participação fora da casa mais vigiada do Brasil. “A gente fica preocupado em coisinhas muito pequenas quando está dentro de um reality. Tanto que, na minha cabeça, minha vida era voltar para o consultório, para a vida dos partos e tal”, disse ela.

“Foi uma edição que deu uma transformada tão grande na vida das pessoas. E, principalmente, as pessoas que já tinham uma profissão base, a maioria acabou voltando de alguma maneira”, analisou Marcela Mc Gowan.

Recentemente, a médica Marcela Mc Gowan usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem à noiva, a cantora Luiza Martins. Celebrando quatro anos de união com a artista sertaneja, a ex-participante do BBB 20, da TV Globo, publicou um vídeo com diversos momentos especiais do casal e aproveitou para recordar o início da relação.

