Ex-BBB Davi Brito assume relacionamento e se declara: 'A vida é feita de amor'

Davi Brito, campeão do BBB 24, compartilhou fotos com cirurgiã-dentista Adriana Paula e se declarou para a amada nas redes sociais

Davi Brito está amando! O campeão do BBB 24 assumiu nas redes sociais o relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula nesta sexta-feira, 17.

Em seu perfil oficial no Instagram, Davi abriu um álbum de fotos de vários momentos ao lado da amada e se declarou. "Se a vida é feita de amor, eu resolvi que a partir de hoje eu vou amar ela com você", escreveu o ex-BBB na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o casal nos comentários. "Arrasou Davi! Seja feliz", disse um seguidor. "O amor está no ar! Felicidades, meu campeão", escreveu outra. "Felicidades, que Deus abençoe a união de vocês", desejou um fã. "Felicidades, mano!", comentou o ex-BBB Lucas Buda. "Que Deus abençoe a vida de vocês, que um cuidem do outro pra sempre! Que nada e ninguém consiga separar vocês!", falou a atriz e dançarina Rosiane Pinheiro.

Confira:

Davi Brito entrega dica para vencer o reality show

Vencedor do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e deixou uma dica importante para o público que deseja participar do reality show da TV Globo. Em entrevista recente ao 'Gshow', o baiano revelou a principal estratégia para vencer o programa.

De acordo com Davi, ser verdadeiro dentro da casa é a melhor saída para conquistar o prêmio. "Uma dica para você que quer ser campeão do Big Brother Brasil: seja somente você mesmo. Como você é na rua, você vai ser dentro da casa. Não é você que vai se fazer campeão, é o público lá fora que faz você ser campeão", disse ele.

O jovem venceu a edição do BBB 24 com 60,52% dos votos do público em uma final contra Isabelle Nogueira e Matteus Amaral.

