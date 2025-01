Filhas de Virgínia Fonseca surgem com looks combinando no primeiro dia de 2025

Virginia Fonseca curte dia de sol com as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, na fazenda da família: ‘Minhas princesas'

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais no primeiro dia do ano ao mostrar novas fotos com suas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos. A mamãe coruja posou com as herdeiras ao curtir o dia ensolarado na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, no interior de Goiás.

O trio posou com looks de banho antes de entrarem na piscina. Virginia surgiu com biquíni rosa e deixou à mostra sua barriga seca. Enquanto isso, as meninas usaram maiôs iguais com a estampa da personagem Ariel, do desenho A Pequena Sereia, e com sapatinhos iguais.

“Minhas princesas”, disse ela na legenda. Virginia também é mãe de José Leonardo, de 3 meses de vida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Mais cedo, Virginia surpreendeu ao mostrar a sua boa forma em novas fotos de biquíni. Logo cedo, ela colocou um biquíni branco com detalhes brilhantes e deixou à mostra suas curvas impecáveis e o abdômen trincado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Presentes de Virginia para as filhas

A influenciadora digital Virginia Fonseca deu presentes luxuosos para suas duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, frutos do casamento com Zé Felipe. Nesta quarta-feira, 25, ela abriu os presentes de Natal junto com as herdeiras e mostrou o momento para os fãs. Porém, o que chamou a atenção é o preço de dois itens que ela comprou para as herdeiras.

A mãe presenteou as filhas com bolsas de grife. As meninas ganharam modelos diferentes da bolsa mini pochette da Louis Vuitton.

A bolsa da Maria Flor tinha desenhos de personagens em uma pista de gelo e custa R$ 5.050 no site da marca. Enquanto isso, a bolsa de Maria Flor contou com um desenho de uma personagem dentro de uma xícara de chocolate e custa R$ 5.450.

Estes não foram os únicos presentes que Virginia comprou para as filhas. As meninas também ganharam fantasias, bonecas e maquiagem infantil.

Virginia Fonseca mostra presentes de luxo para as filhas

Leia também: Ano Novo: Veja os looks dos famosos para a chegada de 2025