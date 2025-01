Saiba o que a família de Virginia fez com o umbigo de José Leonardo

Madrinha de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe, recebe a missão de realizar uma tradição da família com o umbigo do bebê

A família de Virginia Fonseca e Zé Felipe mostrou que segue uma tradição com os bebês que nascem. Neste sábado, 4, a madrinha do bebê José Leonardo e irmã de Zé Felipe, Monyque Isabella, mostrou que foi a responsável por executar a tradição com o umbigo do afilhado que já caiu.

Monyque pegou o pedacinho do umbigo de José Leonardo que caiu nas primeiras semanas de vida e o plantou na porteira da fazenda da família. Em um vídeo nas redes sociais, ela mostrou a tradição da madrinha cavar um buraco ao pé da porteira e enterrar o umbigo do afilhado.

“Missão de hoje foi enterrar o umbigo do José Leonardo. Zé, sua dinda não sabia muito bem como usar a enxada, mas fez tudo com muito amor. Orei pedindo muita saúde, proteção e presença de Deus na sua vida. Vou estar sempre aqui por você”, disse ela.

Assim que Virginia viu o vídeo da cunhada, ela compartilhou nos stories e disse: “A dinda enterrou o umbigo do José! Que Deus abençoe sempre”.

De acordo com a tradição popular, enterrar o umbigo da criança é uma forma de ajudar no desenvolvimento da personalidade dela e ligá-la com suas raízes.

Assista ao vídeo da tradição:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monyque Isabella Costa | Agro 🌱 (@monyqueisabellacosta)

Foto recente de José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais ao compartilhar novas fotos com seu filho caçula, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Há pouco tempo, a mamãe coruja apareceu abraçada com o bebê na mansão da família.

Nas imagens, o bebê esbanjou fofura e personalidade com suas expressões nas fotos. “Bom dia domingão”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a avó Poliana Rocha declarou: “Puro carisma. Nosso bebê perfeito”. E os fãs também falaram sobre a beleza do bebê. “O bebê do ano! Ele é único. Ele é lindinho demais”, declarou um seguidor. “Ele é feliz demais”, comentou outro. “Que coisa mais fofa”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Leia também: Filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe rouba a cena com look natalino