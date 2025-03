Prestes a casar, Isis Valverde resgata foto de biquíni e revela saudade

A atriz Isis Valverde, que irá se casar com o empresário Marcus Buaiz no dia 3 de maio, relembra os dias de calor em Fernando de Noronha

A atriz Isis Valverde decidiu resgatar nesta quarta-feira, 19, uma foto da sua viagem de aniversário, que aconteceu em fevereiro para Fernando de Noronha. Com saudade da ocasião, a famosa deicidu publicar uma imagem sua curtindo os dias de calor no arquipélago pernambucano.

No registro, publicado nos stories do perfil da atriz, ela aparece posando na praia do local, usando um biquíni preto, shorts verde e um chapéu pendurado nas costas.

A imagem chamou atenção pelo cenário paradisíaco, com aves ao redor da artista e as famosas pedras de Noronha ao fundo. Ela também estava acompanhada do noivo, o empresário Marcus Buaiz, e o filho, Rael, de seis anos.

"O frio daqui me lembrou o calor daí", escreveu na legenda. da publicação. Confira:

Sinal de celular será bloqueado durante casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

O casamento de Isis Valverde com Marcus Buaiz será realizado no dia 3 de maio em Jarinu, São Paulo, e contará com medidas tecnológicas para impedir o vazamento de imagens. Uma fonte próxima ao casal disse à Quem que uma torre está sendo colocada perto do local da festa para bloquear os sinais de celular.

A "zona de silêncio digital" será uma maneira de incentivar os convidados a se desconectarem do mundo virtual e aproveitarem o momento da melhor forma, sem distrações. Confira os detalhes!

