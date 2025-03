Aos 95 anos, Fernanda Montenegro fala sobre o sucesso de seu novo filme

A atriz Fernanda Montenegro agradece emocionada aos espectadores do filme Vitória, a maior estreia de um filme nacional em 2025

Nesta quarta-feira, 19, a atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, veio, por meio de um vídeo publicado no Instagram, falar sobre o sucesso de Vitória , longa em que é protagonista, nos cinemas brasileiros. Isso porque a produção se tornou a maior estreia de um filme nacional em 2025.

No registro, a mãe da atriz Fernanda Torres agradeceu, emocionada, aos espectadores da produção e falou sobre o enredo: uma história de coragem e resistência.

“Eu estou muito agradecida ao acaso, a Deus ou aos deuses por as plateias terem estado lotadas. É um momento especial para o cinema brasileiro, com tanto acerto, com tanta presença de público nos nossos cinemas assistindo aos nossos filmes“, declarou.

Vitória arrecadou R$ 4,7 milhões e foi assistido por 218 mil pessoas entre quinta-feira, 13, e domingo, 16, segundo dados da Comscore e Filme B.

Com roteiro de Paula Fiuza, o filme é baseado na história real de Joana da Paz, que desmascarou uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro. O longa é inspirado na obra literária Dona Vitória Joana da Paz, escrito pelo jornalista Fábio Gusmão.

Aposentadoria

Recentemente Fernanda Montenegro anunciou que encerra a sua jornada nos longa-metragens com dois projetos bastante especiais: Vitória, dirigido por Andrucha Waddington, seu genro, e Velhos Bandidos, com direção de Cláudio Torres, seu filho mais velho.

A decisão de Fernanda foi revelada durante a pré-estreia do longa, que aconteceu no Theatro Municipal de São Paulo. Em entrevista ao Canal Brasil, a veterana falou sobrea decisão de seguir somente com os trabalhos no teatro. Confira!

