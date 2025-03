Virginia e Zé Felipe revelam como ensinam os filhos a lidarem com a fama

Virginia Fonseca e Zé Felipe deram detalhes sobre a criação dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe compartilham a vida com mais de 80 milhões de seguidores nas redes sociais e o interesse dos fãs se estende aos filhos do casal: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses. Em entrevista à Quem, eles contaram que procuram deixar os herdeiros "viverem do jeito mais normal possível".

Sobre o modo de educar as crianças, Virginia detalhou: "Vamos criar filhos como fomos criados. A gente nunca parou para pensar: 'Ai, vamos proibir de ir'". Além disso, as crianças possuem liberdade para decidir se querem ou não atender os fãs. “As pessoas vêm pedir foto e eu falo: ‘Pede para elas’. Se elas quiserem, tudo bem. Se não quiserem, tudo ok também”, completou.

Zé Felipe, que viveu a mesma situação na infância por ser filho do cantor Leonardo, afirmou que se guia pelos ensinamentos que recebeu de seus pais. "A vida é isso. Ninguém é melhor que ninguém. Eu tive uma criação assim, porque desde pequenininho meu pai é famoso", disse.

E complementou: "Ele sempre me criou normal. Os momentos mais alegres é estar com quem a gente ama, são coisas que o dinheiro não compra. É mostrar para elas [crianças] o que é o valor da vida e mostrar que o dinheiro não compra as coisas".

E os pais não abrem mão da presença de seguranças com os filhos. "Claro, tem segurança. Não anda sem, já comentei isso, porque o mundo é perigoso e a gente não deixa sem. Mas eles saem, vão no shopping, fazem tudo, com um pouco de assédio, mas eles estão acostumados", garantiu a apresentadora do Sabadou.

