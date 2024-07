Eliezer relata briga inusitada com Viih Tube: 'Quase pediu divórcio'

O influenciador e ex-BBB Eliezer revelou que Viih Tube 'brigou' com ele durante uma conversa do casal sobre a cerimônia de casamento

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 31, para dividir com os seguidores um relato inusitado envolvendo sua relação com Viih Tube. Em seu Instagram oficial, o ex-participante do BBB 22, da Globo, revelou que a esposa acabou 'brigando' com ele por um motivo inesperado.

De acordo com Eliezer, tudo começou quando o casal estava conversando sobre a cerimônia de casamento na igreja. Os dois se casaram no civil em março de 2023 e pretendem subir ao altar em breve.

O ex-BBB, então, explicou que a 'discussão' começou após Viih Tube perguntar se o marido irá chorar no grande dia. "Eu e a Viih estávamos conversando sobre a festa do nosso casamento. Ela me perguntou se eu ia chorar quando ela entrasse vestida de noiva. Aí eu, coitado de mim, sem pensar, na inocência, respondi que acho que não", iniciou Eliezer.

"Meu Deus, acabou para ela, quase pediu o divórcio. Ela [perguntou]: 'Como assim acho que não? Vou entrar e sair mil vezes até você chorar porque não vou ser humilhada'", continuou ele, aos risos. Em seguida, o famoso contou que tentou contornar a situação, mas acabou piorando seu lado.

O ex-BBB disse que começou a ficar com medo da discussão e explicou que acredita que não irá chorar porque já chorou quando eles se casaram no civil. Mesmo assim, Viih não gostou da resposta do marido.

"Aí eu, ficando com medo, disse: 'Eu acho que não vou chorar porque a gente já casou, né. Então eu já chorei no dia’. Pra que eu fui abrir minha boca (risos). Ela botou as crianças no meio: ‘Serão seus filhos entrando de daminha e pajem, você não ama seus filhos?'. Senhor, a única forma de sair da situação foi falar: 'Vamos ver juntos o vestido de noiva'", finalizou Eliezer.

Vale lembrar que Viih Tube e Eliezer são pais da pequena Lua, de 1 aninho, e de Ravi, que ainda está sendo gerado. Juntos desde 2022, os dois se conheceram logo após o influenciador deixar o confinamento do reality show da TV Globo.

Eliezer revela briga com Viih Tube - Reprodução / Instagram

