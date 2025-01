A influenciadora digital Viih Tube, de 24 anos, publica imagens dos filhos recém-nascidos em ensaio e reflete sobre semelhança das crianças

A influenciadora digital Viih Tube, de 24 anos, lançou um questionamento aos seus seguidores nesta segunda-feira, 6, ao publicar fotos dos dois filhos, Lua Di Felice, de um ano, e Ravi, de dois meses, tiradas em um ensaio newborn, feito quando o bebê é recém-nascido. Nas imagens, as crianças fazem a mesma pose. A menina, dentro de um balde, e o menino, em um cesto.

"Vocês acham que se parecem? Eu acho que a Lua é o Ravi com rosto mais delicado, boca maior, cílios, mas a base é a mesma (risos)", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação. Nos comentários, muitos disseram que Lua parece com a mãe e Ravi com o pai, o influenciador digital e ex-BBBEliezer Netto.

"Lua copia da Viih, Ravi a cópia do Eli", opinou uma seguidora. "Ravi é a cara do Eli, a Lua sua cara. Parabéns seus bebês são perfeitos", disse mais uma. "Ravi é o Eli todo, a Lua é a Viih inteirinha. Muito fofura nessa família", acrescentou outra.

Confira, abaixo, as imagens publicadas no perfil do Instagram de Viih Tube:

Anteriormente, Eli resgatou fotos dele na infância e afirmou que acha a primogênita a sua cara. "Haja o que 'hajar', mas a Lua é minha cara e não há como negar. Fiz essa rima só pra Viih lembrar, que haja o que 'hajar', a minha cara, a Lua será", divertiu-se o ex-BBB. Muitos seguidores concordaram com o influenciador na ocasião. Confira!

