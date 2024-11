Neymar Jr exibe foto inédita de momento de carinho com Bruna Biancardi

Vivendo um romance duradouro, Neymar Jr e Bruna Biancardi surgem em clima de romance nas fotos do atleta

O jogador de futebol Neymar compartilhou um momento romântico com a namorada, a influencer Bruna Biancardi. Durante o período do casal na Arábia Saudita, eles foram juntos em um evento local e ele aproveitou para registrar o clima de romance entre eles.

Nas fotos, os dois posaram abraçados e também prestes a trocar um beijo apaixonado. Vale lembrar que Bruna e Neymar estão juntos há alguns anos, incluindo breves pausas ao longo do relacionamento.

Inclusive, eles tiveram uma filha juntos, a pequena Mavie, de 1 ano. Recentemente, ela se mudou para a Arábia Saudita para ficar perto do namorado enquanto ele joga em um time local.

Neymar Jr e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr pode voltar a jogar no Brasil

Ao que tudo indica, Neymarpode voltar a jogar pelo Santos, seu time do coração, no próximo ano. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências.

A rescisão do contrato com o Al-Hilal ainda está sendo trabalhada, mas a ideia é que o anúncio do retorno do craqu seja feito após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos já pretendia ter o atleta de volta em 2025, mas a princípio Neymar chegaria em julho. Porém, um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão do contrato animou o presidente Marcelo Teixeira, que agora pretende contar com o jogador já no início do ano.

Além de voltar ao clube que o revelou e seu time do coração, Neymar também vê no Santos uma oportunidade de retomar o seu alto nível de jogo após lesão no joelho e assim conquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.