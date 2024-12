Vidente faz previsão sobre reencarnação de Ayrton Senna: 'A espiritualidade me revela'

O vidente Val Couto fez uma previsão exclusiva à CARAS Brasil sobre Ayrton Senna; o médium revelou detalhes da morte do piloto de Fórmula 1

O lançamento da produção Senna, da Netflix, reacendeu o interesse pela história de Ayrton Senna (1960-1994), e se tornou um dos assuntos mais comentados na última semana. O vidente Val Couto revelou, em exclusivo à CARAS Brasil, previsões sobre um dos maiores ídolos do automobilismo brasileiro. O tarólogo fez uma previsão referente a reencarnação do espírito do astro das corridas: "A espiritualidade me revela".

Ayrton Senna faleceu no dia 1 de maio de 1994, na cidade de Bolonha, na Itália. Segundo Val Couto, o espírito do piloto já reencarnou, mas não foi no Brasil. O tarólogo afirma que o espírito do ídolo optou por retornar no mesmo local onde perdeu sua vida.

"A espiritualidade me revela que é Ayrton Senna, ele já reencarnou! A reencarnação do Ayrton Senna é um assunto muito delicado. Porque o Ayrton Senna reencarnou no mesmo lugar onde foi o seu ponto de partida. O Ayrton Senna voltou exatamente na mesma cidade em que um dia ele perdeu a sua vida", declara.

O médium previu que o piloto aceitou reencarnar diante de uma condição: "Ele só aceitou reencarnar, se ele pudesse voltar e dar continuidade no que ele fazia muito bem, que era correr, que era conduzir um carro".

"Claro, que agora o Airton tem um outro nome, tem uma outra vida, tem outra forma, só que ele tem o mesmo caráter, o mesmo olhar! Este corpo, que é a reencarnação de Ayrton. Senna, vai dar muito o que falar", prevê.

'ELE TEVE UM PRESSENTIMENTO'

O vidente ainda confessa o que vê sobre o dia da morte do piloto. Segundo Val Couto, Ayrton Senna pressentiu que desencarnaria neste dia. O médium ainda é mais específico e aponta que o acidente não foi por acaso, alguém sabotou o carro que ele estava correndo.

"A morte do piloto Ayrton Senna foi tramada. A espiritualidade me revela que a morte do piloto, alguém mexeu no carro dele, alguém mexeu no carro do piloto Ayrton Senna. Se ninguém tivesse mexido no carro dele, vocês podem ter certeza, que ele estaria vivo hoje. No dia fatal da corrida, ele teve um pressentimento", finaliza Val Couto.

