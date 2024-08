Tarólogo que previu acidente aéreo da Voepass desabafa: 'Estou me sentindo horrível'

Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto revela que teve duas previsões sobre o acidente aéreo da Voepass, que aconteceu no interior de São Paulo

O tarólogo Val Couto está abalado desde que teve sua previsão do acidente aéreo da Voepass confirmado na tarde desta sexta-feira, 9, no interior de São Paulo. Procurado pela CARAS Brasil, o religioso conta que chegou a receber um novo aviso durante esta madrugada, que o fez desistir de viajar de avião para o Paraná.

"Tive um sonho muito ruim, só que nesse sonho eu estava no avião e ele caia igualzinho como o do vídeo [do acidente], de ponta. Só que eu não via o meu corpo e sim vários corpos no chão. Eu cheguei a gravar um áudio para o grupo da família no WhatsApp e eu relatei que eu não iria mais viajar de avião para o Paraná", conta.

A primeira previsão de Val sobre o acidente aconteceu no último dia 7 de julho, através de uma live no Instagram. Na ocasião, ele revelou através das cartas que logo iria acontecer a queda de um avião no Brasil e, provavelmente, teriam muitas vítimas fatais. Agora, um mês depois, o vídeo tem repercutido e provocado muitos comentários nas redes sociais.

"Estou me sentindo horrível. Tô me sentindo mal, porque quando você faz uma previsão dessa e não tem a força de evitar. A única coisa que você pode fazer é orar e entregar nas mãos de Deus porque, se Deus ele colocou você aqui na terra e se Deus ele me deu o dom da vidência, é porque através da minha vidência eu consigo mudar a vida das pessoas", disse.

"Estou me sentindo muito mal, já pensei, repensei muita coisa. Porque quando eu faço uma previsão, eu faço no intuito de alertar as pessoas de que isso não vai acontecer, para que as pessoas possam tomar cuidado. Fico muito feliz quando eu faço uma previsão de algo bom, que vai ser legal na vida de uma pessoa, mas quando eu trago uma previsão horrível como no caso desse acidente de avião, que já é o terceiro, peço muito a Deus para que ele interceda que não deixa essas coisas acontecerem", finaliza.