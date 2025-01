Fotógrafo lamenta ataques após casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo: 'Tenho recebido'

Procurado pela CARAS Brasil, o fotógrafo Davi Nascimento explica atitudes contra os comentários maldosos que recebe após o casamento de Hulk Paraíba

Responsável por fotografar a cerimônia religiosa de Hulk Paraíba (38) e Camila Ângelo (35), Davi Nascimento lamenta os ataques que vem recebendo em suas redes sociais. O fotógrafo, que também irá trabalhar na festa de casamento do jogador e da médica, afirma que já tomou atitudes em relação aos comentários maldosos.

Nascimento conta que já fez os ensaios de gestante de Camila, e que, após a cerimônia religiosa realizada na última sexta-feira, 3, compartilhou fotos do casamento de Hulk Paraíba em seu perfil oficial do Instagram . Então, os ataques e críticas começaram a surgir.

"Eu tenho recebido no meu Instagram muitas mensagens de pessoas que atacam, tanto o casal, quanto minha atitude em fotografá-los. As fotos do casamento publicadas em colaboração com eles estão restritas a comentários dos seguidores deles, então as pessoas estão buscando outras publicações minhas para fazerem essas críticas", conta o fotógrafo, à CARAS Brasil.

Para Nascimento, a atitude apenas reflete a índole dos internautas. "Acho que as pessoas expressam o que está dentro delas, e se expressam comentários maldosos, isso as representa. Minha atitude tem sido: bloquear a todos os usuários mal educados e tbm excluir as mensagens. Ninguém tem o direito de vir no meu insta e ofender meus clientes."

Os dois realizaram a cerimônia na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, na Paraíba. O jogador de futebol e a médica já são casados no civil desde 2020, e são pais de Zaya(2) e Aisha, de seis meses.

Na próxima terça-feira, dia 7 de janeiro, eles farão uma celebração em João Pessoa, e, no dia 8 preparam uma festa para familiares e amigos. De acordo com o portal ClickPB, a cerimônia principal custou cerca de R$ 15 milhões.

