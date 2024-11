Valesca Popozuda abre o jogo sobre relacionamento: 'Tem que ser fiel'

Valesca Popozuda abriu sobre as experiências íntimas que já vivenciou e também comentou sobre o que procura em um relacionamento

Valesca Popozuda foi a convidada do Mamilo Podcast e comentou sobre as experiências íntimas que já vivenciou. A cantora contou que já foi a uma casa de swing, que promove troca de casais.

"Eu ver o meu namorado pegando, abraçando, beijando [outra pessoa] não entrava na minha cabeça, porque sou ciumenta. Mas mesmo assim eu fui para ver como é, vai que eu me interesso também, era a oportunidade. Ele não me forçou, mas não rolou. A gente viveu, a gente se divertiu, só nós dois ali mesmo... Tinham umas mãos pegando [na gente], porque tem uns buracos que enfiaram as mãos, e está tudo bem, mas você não via o rosto de ninguém, e sai dali de boa", disse ela.

Valesca ainda afirmou que sempre opta pela sinceridade e contou o que procura em um relacionamento. "Hoje sou mais aberta e naquela época eu me permiti, mas foi do meu jeito e ele me respeitou, não me obrigou. Mas eu sabia que ele curtia. E era um risco perdê-lo? Era, mas não perdi porque fui sincera. Gosto de flores, gosto de jantar à luz de velas, de viagens. Se eu tiver namorando tem que ser fiel, óbvio. Tem que ficar só comigo", afirmou.

Sites de relacionamento

Recentemente, Valesca Popozuda participou do Surubaum. No programa, a cantora abriu o jogo sobre alguns temas íntimos.

A artista, que está solteira desde 2019 quando terminou seu namoro com Patrick Silva, contou que já ficou um ano sem ter relações íntimas. “Eu amo fazer s***, amo tra****, se deixar é de manhã, tarde, e à noite, mas não acho que o relacionamento se baseia só em s***. Eu já fiquei um ano sem tra****, ninguém acredita quando eu falo isso”, disse ela.

Em seguida, ela explicou seus motivos. “Eu gosto tanto, mas quando me separei - eu namorava, e terminamos - essa questão de gostar, entender minha própria cabeça, de achar: ‘Vou entrar em um relacionamento novo, vou sofrer, vou tra**** de novo, vou me entregar’, sou muito intensa. Fiquei um ano sem tra****”.

No entanto, Valesca revelou que é adepta de brinquedinhos para se conhecer melhor. “Óbvio, com meus brinquedinhos… É bom que, cada vez mais, você vai se conhecendo. A mulher tem que se conhecer - não é o homem que vai conhecer seus prazeres, você tem que conhecer seus prazeres. Tem que se tocar para falar: ‘Cara, isso aqui é maneiro’. As mulheres têm que parar para se conhecer, conhecer seu corpo, saber os limites”, afirmou.

