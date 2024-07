Valesca Popozuda detalha procedimento estético que deu errado: "Sofrimento"

A cantora Valesca Popozuda contou que sofreu muito para ter um corpo considerado perfeito e relembrou uma intervenção que não saiu como esperado

Com uma longa carreira, a cantora Valesca Popozuda está conseguindo lidar de maneira mais saudável com as pressões estéticas impostas pela sociedade, mas nem sempre foi assim. Em entrevista ao portal Extra, ela contou que sofreu muito para ter um corpo considerado perfeito e relembrou uma intervenção que não saiu como esperado.

"Sofria muito com a busca de uma perfeição, para estar dentro do "padrão". Naquela época, por ser desejada, eu tinha que estar bem. No carnaval, tinha que ter corpão saradão, barriga zero, sem gordura nenhuma, passar fome, porque eu tinha que estar bem. Não podia ter nenhuma celulite", iniciou.

Em seguida, ela contou que se preocupava com o que a câmera ia mostrar. "Me olhava no espelho e chorava. Me machuquei muito por causa disso. Meu sonho era ser capa de revista, mas muitos falavam que só quem era magra virava capa. Eu procurava saber o que tinha que fazer para poder me adequar. Pensava mais nas pessoas do que em mim", desabafou.

Para alcançar o corpo considerado padrão, ela chegou a realizar um procedimento na perna, mas deu errado e ela quase perdeu o membro. "Como tinha perna saradona, resolvi fazer uma hidrolipo na região. Eu quase fiquei sem perna. Fiquei um ano escondendo, porque fiquei com hematomas por causa da necrose", relatou.

"Amava minhas pernas. Imagina o sofrimento de viver escondendo... Com o tempo, fui entendendo que não precisava me adequar a um padrão. Sou uma mulher de carne e osso. Tenho amor-próprio. Já tem tempo que não sofro mais com isso. Quero ser feliz", complementou.

Valesca Popozuda abre o jogo sobre vida de solteira

Em recente entrevista, Valesca falou sobre sua vida amorosa. Solteira há seis anos, ela garantiu que está aproveitando muito essa fase. "Eu estou gostando tanto de viver isso, os meus momentos, fazer o que quero. Quando você está em um relacionamento, você tem que dar satisfação, né? E eu estou gostando de ir para uma festa para poder beijar quantos quiser. Viver a minha vida".