Valesca Popozuda revela que é adepta de sites de relacionamento

Valesca Popozuda abriu o jogo sobre solteirice, revelou que já ficou um ano sem relações íntimas e contou que é adepta de apps de relacionamento

Nesta terça-feira, 13, Valesca Popozuda participou do Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. No programa, a cantora abriu o jogo sobre alguns temas íntimos.

A artista, que está solteira desde 2019 quando terminou seu namoro com Patrick Silva, contou que já ficou um ano sem ter relações íntimas. “Eu amo fazer s***, amo tra****, se deixar é de manhã, tarde, e à noite, mas não acho que o relacionamento se baseia só em s***. Eu já fiquei um ano sem tra****, ninguém acredita quando eu falo isso”, disse ela.

Em seguida, ela explicou seus motivos. “Eu gosto tanto, mas quando me separei - eu namorava, e terminamos - essa questão de gostar, entender minha própria cabeça, de achar: ‘Vou entrar em um relacionamento novo, vou sofrer, vou tra**** de novo, vou me entregar’, sou muito intensa. Fiquei um ano sem tra****”.

No entanto, Valesca revelou que é adepta de brinquedinhos para se conhecer melhor. “Óbvio, com meus brinquedinhos… É bom que, cada vez mais, você vai se conhecendo. A mulher tem que se conhecer - não é o homem que vai conhecer seus prazeres, você tem que conhecer seus prazeres. Tem que se tocar para falar: ‘Cara, isso aqui é maneiro’. As mulheres têm que parar para se conhecer, conhecer seu corpo, saber os limites”, afirmou.

Apps de relacionamento

Para driblar a solteirice, Valesca decidiu se arriscar nos aplicativos de relacionamento. "Estou nos aplicativos da vida por aí. Ali, eu tenho o prazer de escolher estar com a pessoa, e ela também me escolhe”.

Para finalizar, ela afirmou que prefere conhecer bem a pessoa antes de sair para um encontro. "Eu tinha uma cabeça muito fechada para isso. Até hoje, tenho medo. Não é assim de eu vi agora e encontro amanhã - tem um processo. Eu quero Instagram, telefone, fico conversando, pergunto a vida toda da pessoa. Estava parada em casa, em um domingo, quase meia-noite, o cara vem: 'Vamos nos ver agora?’. Eu falei: ‘Meu amigo, pelo amor de Deus, do meu sofá você não vai me tirar, não. Tu é gostoso, mas agora quero esse momento para mim'".

Recentemente, Valesca Popozuda deu detalhes sobre um procedimento estético que deu errado.