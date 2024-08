Ticiane Pinheiro se emociona com carta de Ana Paula Siebert: 'Obrigada por confiar em mim'

A ex e a esposa de Roberto Justus, Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert, dividiram um momento fofo nos preparativos da festa de Rafaella Justus

Unidas na missão de tornar a festa de debutante de Rafaella Justus ainda mais especial, a ex e a atual esposa de Roberto Justus, Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert, mostraram que também são grandes amigas. Nesta sexta-feira (30), Ticiane compartilhou com seguidores a carta especial que recebeu da influenciadora, que a agradeceu por confiar Rafa a ela, quando a menina ficava com a família do pai.

Emocionada, a apresentadora exibiu a carta mas não conseguiu a ler em voz alta: "Acabei receber flores e um cartão tão lindo da 'Paula', que eu não consigo ler para vocês, senão vou chorar", pontuou Ticiane.

Ao logo do textão, Ana Paula refletiu sobre o momento especial da enteada, que recebeu convidados em uma festa de debutante luxuosa, em São Paulo, e sobre a relação de proximidade entre toda a família: "Que seja uma noite de felicidade, abraços, sorrisos e muito funk, como ela (Rafaella) quer. Que a gente tenha muitos momentos para aplaudi-la, sempre!".

"Amo a Rafa demais. Contem comigo para tudo que precisarem, sempre. Obrigada por sempre confiar em mim para estar ao lado dela. Beijos, Paula", concluiu a madrasta de Rafaella.

Tanto a mãe, quanto a madrasta, estiveram ao lado da adolescente durante todas as decisões da festa. Do vestido, aos docinhos, a menina fez questão de estar com as duas por perto.

Rafaella Justus promove festa grandiosa

Para celebrar os 15 anos em grande estilo, Rafaella Justus escolheu o hotel de luxo JW Marriott, em São Paulo, como palco da celebração. Ao longo da noite, a menina usou três vestidos e receberá cerca de 400 convidados.

Na hora da valsa, Rafa convidou quinze das amigas mais próximas para dançarem com ela e preparou uma programação exclusiva para o final da noite com elas. O after da festança será uma festa do pijama apenas para as amigas próximas e um café da manhã especial.