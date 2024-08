Rafaella Justus exibe vestido da festa de 15 anos: 'Sonho'

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella, recebeu convidados em uma festa de 15 anos luxuosa na cidade de São Paulo

Mais de um mês depois de completar 15 anos, Rafaella Justus, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, recebeu convidados para uma festa de debutante luxuosa, em São Paulo, nesta sexta-feira (30). Depois de atiçar a curiosidade dos seguidores sobre os detalhes da celebração, em especial, sobre o vestido que usaria, a adolescente compartilhou os primeiros registros com a peça e tirou suspiros nas redes.

"Mey dream is coming true ("Meu sonho está se tornando realidade)", escreveu a menina na publicação.

Rafaella apostou em um vestido longo, completamente rosa e com aplicações de flores por toda a peça. O vestuário da debutante é assinado pelo estilista Samuel Cirnansck, que já é um conhecido de longa data dela e da família.

Nos comentários da publicação, a filha de Roberto Justus ganhou vários elogios: "Meu Deus, que princesa. Amei, linda! Parabéns", escreveu uma seguidora da adolescente. "É bom ver rico viver. Feliz aniversário, Rafinha! Que você seja abençoada grandemente", desejou um seguidor. "Incrível o bom gosto. Quanto mais minimalista, mais elegante. Combina com a princesa que você é, Rafa. Feliz 15 anos de vida", opinou a outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Ao longo da noite, Rafa usará mais duas peças, como garantiu a promoter do evento, Andrea Guimarães. Há alguns dias atrás, a cerimonialista se espantou com o peso de um dos vestidos escolhidos pela menina: "Meu irmão com cara de sofrimento carregando mais de 5 kilos de vestido", brincou ela na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Rafaella Justus faz 15 anos

A tão sonhada festa de debutante da adolescente foi um projeto que demandou bastanta trabalho na hora de fazer as escolhas da decoração, comidas e vestuário, como Rafa dividiu com seguidores nos últimos meses.

A festa acontece na cidade de São Paulo, no hotel de luxo JW Marriott. Além da celebração principal, a debutante também terá direito a um after intimista com as 15 amigas escolhidas para a tradicional valsa, em uma festa do pijama e um café da manhã especial.