Após decepção no Natal, filha de Ticiane Pinheiro ganha presente certo

Depois de receber presente errado no Natal, filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli é surpreendida com o que realmente queria; veja

A filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, teve uma decepção no Natal ao receber o presente errado do Papai Noel. Felizmente, dias após o mal entendido, a garota recebeu o que tanto desejava.

Em sua rede social, a apresentadora compartilhou um vídeo contando que uma empresa de carrinhos grandes de controle remoto deu um modelo rosa para sua herdeira. Muito contente com o recebido, a loira então fez uma surpresa para Manuella.

"Vocês que me acompanham por aqui, viram que o “Papai Noel” entendeu errado a cartinha da Manu e achou que ela queria um simples carrinho de controle remoto, mas na verdade o que ela queria era um carro de controle remoto que ela entrasse dentro dele", postou a famosa o vídeo entregando o presente certo para a filha.

Para quem não acompanhou, Ticiane Pinheiro teve uma crise de riso ao receber o Papai Noel durante o Natal em seu apartamento. Isso porque, eles entenderam errado a cartinha de Manuella e compraram um carrinho de controle remoto de modelo pequeno.

Ticiane Pinheiro mostra o presente errado que deu para a filha no Natal

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu com a entrega de presentes do Natal realizado em seu apartamento no último dia 25. Em sua rede social, a jornalista postou um vídeo tendo uma crise de riso no chão e contou o que aconteceu: ela comprou o presente errado para a filha.

Após o mal entendido, no qual ela deu um carrinho de controle remoto para o Papai Noel entregar para sua herdeira com César Tralli, a pequena Manuella Tralli, de 5 anos, a loira mostrou o objeto que a menina recebeu e qual foi o que ela idealizou. Veja qual foi o presente que ela deu!