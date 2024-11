Tiago Iorc revela ritual inusitado da mãe em seu aniversário

O cantor Tiago Iorc dividiu um gesto peculiar que a mãe faz todo ano no aniversário do filho. Assista ao vídeo da tradição que divertiu os seguidores

O cantor Tiago Iorc completou 39 anos nesta quinta-feira, 28, e um dos 'presentes' foi um gesto tradicional de sua mãe, que ele fez questão de registrar em vídeo. O ato em questão é uma brincadeira: a matriarca dá um puxão de orelha por cada ano de vida do filho.

"Mantendo a tradição da minha mãe hoje tomei 39 puxadas de orelha para comemorar os meus 39 anos.", escreveu na legenda da publicação.

"Coisa boa ter meus pais por perto pra passar meu aniversário comigo. Só posso agradecer pela vida e por todas as bençãos dessa caminhada", pontuou o cantor que aparece se divertindo com a tradição ao lado dos pais.

Confira o momento no vídeo abaixo:

E o ritual é popular: "Meu avô sempre fazia em mim e eu tinha medo de ficar com a orelha grande", contou uma seguidora. "Em casa antigamente fazíamos, agora não mais", revelou outra.

Tradição mundial

Dar puxões de orelha no aniversariante é uma tradição comum na Espanha, conhecida como "los tirones de oreja". O aniversariante recebe um leve puxão no lóbulo da orelha para cada ano de sua idade. Alguns acreditam que, como as orelhas são uma parte do corpo que nunca para de crescer, puxar as orelhas pode significar uma vida mais longa.

Grammy Latino

No dia 14 de novembro, Tiago Iorc se apresentou na 25ª edição do Grammy Latino, no Kaseya Center, em Miami, Flórida. A premiação organizada pela Academia Latina da Gravação homenageia obras gravadas em espanhol, português ou em idiomas, dialetos ou expressões idiomáticas reconhecidas na Ibero-América de qualquer lugar do mundo.

Anitta se juntou a Tiago Iorc em um número musical mais voz e violão em homenagem a Sérgio Mendes, lenda da música brasileira que nos deixou em 5 de setembro, aos 83 anos. A cantora misturou "Mil Veces" com "Mas Que Nada", sucesso do brasileiro.